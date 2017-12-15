Украинцы отреагировали на заявление Турчинова о «нападении» России цитатой Салтыкова-Щедрина

Киев, 15 декабря. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия может начать войну «в любой момент». Украинцы и россияне в Сети жестко раскритиковали данное заявление.

Турчинов выступил с таким предупреждением на заседании Комиссии НАТО – Украина, которое прошло накануне в Брюсселе. Секретарь заявил, что что Россия якобы создает мощную военную инфраструктуру вдоль украинской границы и может перейти к боевым действиям «в любой момент». По уверениям Турчинова, эта угроза растет и для других стран блока НАТО.

На Украине заявление Турчинова восприняли крайне скептически, ответив цитатой Салтыкова-Щедрина.

«Заговорили о патриотизме. Как видно, украсть что-то хотят» (М.Е. Салтыков-Щедрин). «Турчинов заговорил, что Путин нападет, уже что-то украли»(народ Украины)», — пишет Gelsomino.

«Точно, точно! С ИГИЛ1 (запрещена в России) в Сирии покончили,чем-то заниматься надо. Но это после обеда», - пишет пользователь с ником Вижов Миха.

Точно,точно! С ИГИЛ в Сирии покончили,чем-то заниматься надо. Но это после обеда. — вижов миха (@mvizhovitov1) December 15, 2017



«Как мантру, одно и то же, который год. По ходу он уже этим и своим надоел», — пишет Evgeniy dryutov.

как мантру, одно и тоже, который год. По ходу он уже этим и своим надоел — Evgeniy dryutov (@DryutikEvgeniy) December 15, 2017

«Как только народ выходит против коррупции на улицы, так сразу «Путин нападет» … не надоело пугать?» — пишет losstar.

Як тільки народ виходить проти корупції на вулиці- так зразу "Путін нападе"...не обридло страхати? — losstar (@UrKarat) December 15, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.