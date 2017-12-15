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Украина
Украинцы отреагировали на заявление Турчинова о «нападении» России цитатой Салтыкова-Щедрина
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    Украинцы отреагировали на заявление Турчинова о «нападении» России цитатой Салтыкова-Щедрина

    15:52  15 Декабря 2017  /обновлено: 15:52  15 Декабря 2017
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    Украинцы отреагировали на заявление Турчинова о «нападении» России цитатой Салтыкова-Щедрина

    Киев, 15 декабря. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия может начать войну «в любой момент». Украинцы и россияне в Сети жестко раскритиковали данное заявление.

    Турчинов выступил с таким предупреждением на заседании Комиссии НАТО – Украина, которое прошло накануне в Брюсселе. Секретарь заявил, что что Россия якобы создает мощную военную инфраструктуру вдоль украинской границы и может перейти к боевым действиям «в любой момент». По уверениям Турчинова, эта угроза растет и для других стран блока НАТО.

    На Украине заявление Турчинова восприняли крайне скептически, ответив цитатой Салтыкова-Щедрина. 

    «Заговорили о патриотизме. Как видно, украсть что-то хотят» (М.Е. Салтыков-Щедрин). «Турчинов заговорил, что Путин нападет, уже что-то украли»(народ Украины)», — пишет Gelsomino.

    «Точно, точно! С ИГИЛ1 (запрещена в России) в Сирии покончили,чем-то заниматься надо. Но это после обеда», - пишет пользователь с ником Вижов Миха.

     
    «Как мантру, одно и то же, который год. По ходу он уже этим и своим надоел», — пишет Evgeniy dryutov.

    «Как только народ выходит против коррупции на улицы, так сразу «Путин нападет» … не надоело пугать?»  — пишет losstar. 

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #украина #нато #соцсети
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