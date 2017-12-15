Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пенсионер, стрелявший в ребенка, направлен на принудительное лечение в Кемерово
Весь мир
СМИ: Аргентинскую подлодку преследовал иностранный корабль перед исчезновением
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СМИ: Аргентинскую подлодку преследовал иностранный корабль перед исчезновением

    15:41  15 Декабря 2017  /обновлено: 15:41  15 Декабря 2017
    151

    СМИ: Аргентинскую подлодку преследовал иностранный корабль перед исчезновением

    Буэнос-Айрес, 15 декабря. Сестра одного из моряков, погибших на затонувшей подводной лодке ВМС Аргентины «Сан-Хуан», рассказала, что перед потерей связи с субмариной ее преследовали иностранный вертолет и корабль. Сенсационной информацией она поделилась с латиноамериканским телеканалом Telesur.

    Девушка заявила, что ее брат, проходивший службу на «Сан-Хуане» отправил ей сообщение в тот момент, когда субмарина проходила неподалеку от Мальвинских островов.

    «Это было странное сообщение, в котором говорилось, что британский вертолет и чилийский корабль преследуют их», — рассказала сестра моряка с «Сан-Хуана».

    Не исключается, что родственники других подводников также могли получить подобные сообщения с субмарины. В Лондоне категорически опровергли присутствие британского вертолета в районе движения субмарины.

    Напомним, аргентинская подлодка «Сан-Хуан» пропала с радаров при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата месяц назад. Ее искали несколько недель, участие в спасательной операции принимали силы ВМС Аргентины, а также корабли и специализированные поисковые аппараты других стран.

    Впоследствии в Буэнос-Айресе объявили, что шансов обнаружить членов экипажа субмарины живыми уже не осталось. На борту «Сан-Хуана» находилось 44 члена экипажа.

     

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #аргентина #подлодка #сестра #сан-хуан
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть