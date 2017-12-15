СМИ: Аргентинскую подлодку преследовал иностранный корабль перед исчезновением

Буэнос-Айрес, 15 декабря. Сестра одного из моряков, погибших на затонувшей подводной лодке ВМС Аргентины «Сан-Хуан», рассказала, что перед потерей связи с субмариной ее преследовали иностранный вертолет и корабль. Сенсационной информацией она поделилась с латиноамериканским телеканалом Telesur.

Девушка заявила, что ее брат, проходивший службу на «Сан-Хуане» отправил ей сообщение в тот момент, когда субмарина проходила неподалеку от Мальвинских островов.

«Это было странное сообщение, в котором говорилось, что британский вертолет и чилийский корабль преследуют их», — рассказала сестра моряка с «Сан-Хуана».

Не исключается, что родственники других подводников также могли получить подобные сообщения с субмарины. В Лондоне категорически опровергли присутствие британского вертолета в районе движения субмарины.

Напомним, аргентинская подлодка «Сан-Хуан» пропала с радаров при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата месяц назад. Ее искали несколько недель, участие в спасательной операции принимали силы ВМС Аргентины, а также корабли и специализированные поисковые аппараты других стран.

Впоследствии в Буэнос-Айресе объявили, что шансов обнаружить членов экипажа субмарины живыми уже не осталось. На борту «Сан-Хуана» находилось 44 члена экипажа.