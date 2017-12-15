Бородавкин назвал Конгресс нацдиалога Сирии «шансом» на фоне провала Женевы-8

Женева, 15 декабря. Предложенный Россией Конгресс национального диалога Сирии в Сочи является крупным шансом на продвижение политического урегулирования в Сирии на фоне провала восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве. Такое заявление сделал постпред России при международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин.

«В этой ситуации, конечно, взгляды теперь обращены на российско-сирийскую инициативу по созыву Конгресса сирийского национального диалога в Сочи», — отметил российский дипломат.

Он подчеркнул, что Конгресс нацдиалога Сирии — «это тот шанс, который ни сами сирийцы, ни основные игроки, которые участвуют в урегулировании сирийского конфликта, ни, конечно, ООН не должны упустить».

Бородавкин отметил также, что «заявления, что Конгресс нацдиалога Сирии может подорвать женевский процесс, являются домыслом и попыткой помешать организации встречи».

Напомним, завершившийся в четверг в Женеве восьмой раунд переговорного процесса окончился ничем — представители объединенной оппозиции выдвинули в качестве условия урегулирования в Сирии отставку действующего президента Башара Асада, что представители Дамаска назвали неприемлемым. Обе стороны настаивали на своем и перехода к дальнейшему процессу переговоров не произошло.