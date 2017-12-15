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Бородавкин назвал Конгресс нацдиалога Сирии «шансом» на фоне провала Женевы-8
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    Бородавкин назвал Конгресс нацдиалога Сирии «шансом» на фоне провала Женевы-8

    16:00  15 Декабря 2017  /обновлено: 16:02  15 Декабря 2017
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    Бородавкин назвал Конгресс нацдиалога Сирии «шансом» на фоне провала Женевы-8

    Женева, 15 декабря. Предложенный Россией Конгресс национального диалога Сирии в Сочи является крупным шансом на продвижение политического урегулирования в Сирии на фоне провала восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве. Такое заявление сделал постпред России при международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин. 

    «В этой ситуации, конечно, взгляды теперь обращены на российско-сирийскую инициативу по созыву Конгресса сирийского национального диалога в Сочи», — отметил российский дипломат.

    Он подчеркнул, что Конгресс нацдиалога Сирии — «это тот шанс, который ни сами сирийцы, ни основные игроки, которые участвуют в урегулировании сирийского конфликта, ни, конечно, ООН не должны упустить».

    Бородавкин отметил также, что «заявления, что Конгресс нацдиалога Сирии может подорвать женевский процесс, являются домыслом и попыткой помешать организации встречи».

    Напомним, завершившийся в четверг в Женеве восьмой раунд переговорного процесса окончился ничем — представители объединенной оппозиции выдвинули в качестве условия урегулирования в Сирии отставку действующего президента Башара Асада, что представители Дамаска назвали неприемлемым. Обе стороны настаивали на своем и перехода к дальнейшему процессу переговоров не произошло.

    Бородавкин назвал Конгресс нацдиалога Сирии «шансом» на фоне провала Женевы-8

    Автор: Валентин Меликов
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