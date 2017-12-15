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Бородавкин: «Женева-8» завершилась без результата из-за требований сирийской оппозиции
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    Бородавкин: «Женева-8» завершилась без результата из-за требований сирийской оппозиции

    15:11  15 Декабря 2017  /обновлено: 15:45  15 Декабря 2017
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    Бородавкин: «Женева-8» завершилась без результата из-за требований сирийской оппозиции

    Москва, 15 декабря. Восьмой раунд переговоров по Сирии в Женеве завершился без результата из-за требований сирийской оппозиции, которая сделала невозможным участие в переговорах официального правительства САР, заявил в пятницу постпред РФ при ООН в Женеве Алексей Бородавкин.

    По его словам, позиция, с которой приехала в Женеву делегация объединенной оппозиции, с самого начала не была переговорной.

    «Оппозиционная делегация приехала на эти переговоры с позицией, которую нельзя назвать переговорной. В основе их установок лежит требование о немедленной отставке президента Башара Асада», — приводит сова Бородавкина РИА Новости.

    Бородавкин отметил, что такой подход оппозиционеров сделал невозможным участие в переговорах правительственной делегации Сирии. В связи с этим «Женева-8» и закончилась ничем.

    Напомним, накануне в Женеве завершился восьмой раунд переговоров по Сирии. Однако видимых результатов он так и не принес: сирийские делегации так и не перешли к прямым переговорам.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #бородавкин #женева
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