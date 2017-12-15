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Политика
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Украина
Непригодны в реальном бою: экс-командир ВСУ вынес вердикт украинским танкам в Донбассе
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    Непригодны в реальном бою: экс-командир ВСУ вынес вердикт украинским танкам в Донбассе

    16:34  15 Декабря 2017  /обновлено: 16:34  15 Декабря 2017
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    Эксперт рассказал о главной проблеме украинской армии

    Киев, 15 декабря. Одна из главных проблем украинской армии заключается в том, что вся военная техника, которую ВСУ используют в Донбассе, устарела, а новые образцы оказываются неудачными, считает экс-заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике генерал-майор Юрий Толочный.

    По словам Толочного, модернизированные модели военного оборудования в реальному бою зачастую оказываются неудачными, пишет украинское издание «Обозреватель». В качестве такого неудачного примера Толочный привел танки Т-64БМ «Булат», которые из-за слабого двигателя и большого веса оказались неэффективными.

    «Таким образом, необходимо создавать новые образцы. Но здесь другие проблемы. БМ «Оплот», например, в вооружённых силах имеется в единственном экземпляре — в харьковском Институте танковых войск», — заключил эксперт.

    Напомним, ранее американские эксперты назвали главной проблемой Украины коррупцию и посоветовали закрыть «погрязший» в ней «Укроборонпром».

    Автор: Алексей Громов
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    #всу #украина #булат #ооружение
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