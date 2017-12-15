Непригодны в реальном бою: экс-командир ВСУ вынес вердикт украинским танкам в Донбассе

Киев, 15 декабря. Одна из главных проблем украинской армии заключается в том, что вся военная техника, которую ВСУ используют в Донбассе, устарела, а новые образцы оказываются неудачными, считает экс-заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике генерал-майор Юрий Толочный.

По словам Толочного, модернизированные модели военного оборудования в реальному бою зачастую оказываются неудачными, пишет украинское издание «Обозреватель». В качестве такого неудачного примера Толочный привел танки Т-64БМ «Булат», которые из-за слабого двигателя и большого веса оказались неэффективными.

«Таким образом, необходимо создавать новые образцы. Но здесь другие проблемы. БМ «Оплот», например, в вооружённых силах имеется в единственном экземпляре — в харьковском Институте танковых войск», — заключил эксперт.

Напомним, ранее американские эксперты назвали главной проблемой Украины коррупцию и посоветовали закрыть «погрязший» в ней «Укроборонпром».