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Ополченец ЛНР ответил украинцу Ковтуну и поляку Мацейчуку в эфире российского ТВ
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    Ополченец ЛНР ответил украинцу Ковтуну и поляку Мацейчуку в эфире российского ТВ

    16:06  15 Декабря 2017  /обновлено: 16:07  15 Декабря 2017
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    Ополченец из ЛНР поставил в тупик украинского политолога Ковтуна в эфире ТВ

    Ополченец из Алчевска Луганской народной республики поставил в тупик известного украинского политолога Вячеслава Ковтуна в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. Военнослужащий ЛНР ответил на резкие высказывания украинского и польского политологов в эфире российского телевидения.

    Собравшиеся в студии обсуждали конфликт на юго-востоке Украины, и Ковтун позволил себе резкий выпад в адрес ополченцев ДНР и ЛНР, назвав их «бандитами». Несколько аналогичных высказываний сделал польский политолог Томаш Мацейчук. В частности, поляк говорил о том, что население народных республик «загнивает», и намекал на необходимость «зачистки» Донбасса.

    После этого в студию позвонил ополченец ЛНР, который представился Александром Валерьевичем, и объяснил Ковтуну и Мацейчуку, кто в действительности является бандитами, а также рассказал про оперативную обстановку в республике.

    «Я хочу передать привет Ковтуну. Вы что-то говорили про бандитов. Я только сейчас приехал в увольнение, нас тут сегодня очень крепко бомбили. Когда вы говорите про бандитов… Вы знаете, бандиты — это те, кто развязал эту войну», — сказал ополченец.

    Ковтун не нашелся, что на это ответить, и смущенно опустил глаза.

    Напомним, так называемая АТО продолжается на территории ДНР и ЛНР с апреля 2014 года. Несмотря на минские договоренности, ВСУ продолжают обстрел территории Донбасса.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #всу #донбасс #лнр
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