Ополченец ЛНР ответил украинцу Ковтуну и поляку Мацейчуку в эфире российского ТВ

Ополченец из Алчевска Луганской народной республики поставил в тупик известного украинского политолога Вячеслава Ковтуна в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. Военнослужащий ЛНР ответил на резкие высказывания украинского и польского политологов в эфире российского телевидения.

Собравшиеся в студии обсуждали конфликт на юго-востоке Украины, и Ковтун позволил себе резкий выпад в адрес ополченцев ДНР и ЛНР, назвав их «бандитами». Несколько аналогичных высказываний сделал польский политолог Томаш Мацейчук. В частности, поляк говорил о том, что население народных республик «загнивает», и намекал на необходимость «зачистки» Донбасса.

После этого в студию позвонил ополченец ЛНР, который представился Александром Валерьевичем, и объяснил Ковтуну и Мацейчуку, кто в действительности является бандитами, а также рассказал про оперативную обстановку в республике.

«Я хочу передать привет Ковтуну. Вы что-то говорили про бандитов. Я только сейчас приехал в увольнение, нас тут сегодня очень крепко бомбили. Когда вы говорите про бандитов… Вы знаете, бандиты — это те, кто развязал эту войну», — сказал ополченец.

Ковтун не нашелся, что на это ответить, и смущенно опустил глаза.

Напомним, так называемая АТО продолжается на территории ДНР и ЛНР с апреля 2014 года. Несмотря на минские договоренности, ВСУ продолжают обстрел территории Донбасса.