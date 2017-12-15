После оглашения приговора Улюкаеву россияне вспомнили поздравление посольства США



Москва, 15 декабря. Экс-главу МЭР Алексея Улюкаева признали виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. Вердикт вынес Замоскворецкий суд столицы. Сам Улюкаев назвал приговор несправедливым.

Отметим, что он стал первым федеральным министром в истории современной России, которого осудили по делу о получении взятки. Новость о реальном сроке Улюкаеву широко обсуждают в Сети. Интересно, что блогеры вспомнили о записи в Twitter посольства США, в котором дипмиссия поздравляла его с назначением на должность в 2013 году.

«Поздравляем Алексея Улюкаева,выпускника программы обмена #IVLP по экономике 1991 года, с назначением на пост министра экономики», — говорится в сообщении посольства.

Поздравляем Алексея Улюкаева,выпускника программы обмена #IVLP по экономике 1991 года, с назначением на пост министра экономики. — Посольство США в РФ (@USEmbRu) June 26, 2013

Сегодня после оглашения приговора в одном из Telegram-каналов появилась свежая запись.«Восемьлет «непотопляемом» ставленнику мировых элит Улюкаеву означает только одно: Кто тут «спящие»? Слазь! Кончилось ваше время!!!».

Отметим, что с саркастическими вопросами россияне обращались к посольству США еще в 2016 году после задержания Улюкаева. В частности, их волновал вопрос, является ли выпускником этой же программы «проворовавшийся» экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков, бывший одним из главных фигурантов громкого скандала с хищениями в «Оборонсервисе».

@ProstoMilochka Сердюков тоже там обучался? — Игорь Линк (@link1107) November 15, 2016



«Поздравляем посольство США с посадкой Улюкаева)))Огласите пожалуйста полный список своих выпускников», — пишет Екатерина.

поздравляем посольство США, с посадкой Улюкаева)))Огласите пожалуйста полный список своих выпускников))) — Екатерина Екатерина (@KatushaKatusha5) November 15, 2016

«А Орешкина (новый глава МЭР РФ, — прим. ФАН) уже поздравили?», — спросил другой блогер.