ВКС РФ 4 раза за неделю отправлялись на перехват иностранных разведчиков у границ РФ

Москва, 15 декабря. В течение минувшей недели самолеты ВКС РФ четыре раза отправлялись на перехват иностранных воздушных разведчиков, которые курсировали в непосредственной близости от границ России. Об этом сообщает информационная инфографика Минобороны РФ.

Как сообщили в министерстве обороны, за последние несколько дней около границ РФ пролетали 22 разведчика иностранных государств, а кроме того, вблизи от территориальных вод РФ курсировали три военных корабля, которые также проводили разведывательные действия.

Минобороны не указывает тип перехваченных разведывательных средств, однако чаще всего в таких случаях речь идет о разведывательных самолетах НАТО, таких как самолеты производства американской компании Boeing — RC-135, существующий в большом количестве различных специализированных модификаций, и P-8 Poseidon, специально предназначенный для поиска подводных лодок. Чаще всего самолеты ВКС РФ встречаются с ними над акваториями Балтийского и Черного морей.

В Минобороны РФ особо отметили, что ни одно иностранное воздушное судно не нарушило границ РФ.