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Политика
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Россия
ВКС РФ 4 раза за неделю отправлялись на перехват иностранных разведчиков у границ РФ
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    ВКС РФ 4 раза за неделю отправлялись на перехват иностранных разведчиков у границ РФ

    16:23  15 Декабря 2017  /обновлено: 16:24  15 Декабря 2017
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    ВКС РФ 4 раза за неделю отправлялись на перехват иностранных разведчиков у границ РФ

    Москва, 15 декабря. В течение минувшей недели самолеты ВКС РФ четыре раза отправлялись на перехват иностранных воздушных разведчиков, которые курсировали в непосредственной близости от границ России. Об этом сообщает информационная инфографика Минобороны РФ.

    Как сообщили в министерстве обороны, за последние несколько дней около границ РФ пролетали 22 разведчика иностранных государств, а кроме того, вблизи от территориальных вод РФ курсировали три военных корабля, которые также проводили разведывательные действия.

    Минобороны не указывает тип перехваченных разведывательных средств, однако чаще всего в таких случаях речь идет о разведывательных самолетах НАТО, таких как самолеты производства американской компании Boeing — RC-135, существующий в большом количестве различных специализированных модификаций, и P-8 Poseidon, специально предназначенный для поиска подводных лодок. Чаще всего самолеты ВКС РФ встречаются с ними над акваториями Балтийского и Черного морей.

    ВКС РФ 4 раза за неделю отправлялись на перехват иностранных разведчиков у границ РФ

    В Минобороны РФ особо отметили, что ни одно иностранное воздушное судно не нарушило границ РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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