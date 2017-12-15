Москва, 15 декабря. Член парламента Ленинградской области Владимир Петров прокомментировал Федеральному агентству новостей инициативу коллеги из соседнего региона. По его мнению, борьба за экологию, как и спорт, не должна переплетаться с политикой.

«Сегодня мы видим, что на Россию оказывается давление через олимпийское движение. Одновременно с этим ряд западных экологов, в том числе и из «Гринпис», критикует нашу страну, — говорит он. — Критике подвергаются стратегические отрасли нашей экономики — атомная энергетика, ВПК и так далее. При ближайшем рассмотрении выясняется, что подлинными мотивами критики оказываются не забота о природе, а чуждые нам политические и экономические интересы».

Парламентарий считает, что, прикрываясь благородными целями, эти экологи нападают на Россию и подрывают благосостояние сразу всех граждан страны.

«Наша страна четко выполняет все международные обязательства и договоры, направленные на сохранение экологии. В отличие, кстати говоря, от США, которые регулярно прекращают свое членство в тех или иных международных институтах по защите окружающей среды. В данном контексте можно рассматривать «Гринпис» как инструмент оказания давления на нашу страну. Мы не стремимся их запретить, а лишь указываем на истинную природу их целей и задач», — подвел он итог.

И напоследок опытный законотворец посоветовал коллегам из Архангельской области активнее работать с электоратом и прессой, чтобы в подобных спорных ситуациях не приходилось задействовать административный ресурс.

Напомним, ранее архангельский депутат Александр Дятлов направил в министерство юстиции запрос с просьбой проверить деятельность экологической организации, так как считает, что «Гринпис» имеет зарубежные источники финансирования своей деятельности, и ведомство должно включить данную организацию в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.