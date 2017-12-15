Симоньян прокомментировала ответ Путина на вопрос о фермере и «шпионской» корове

Москва, 15 декабря. «Куда вы лезете?» — обратилась главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян к оппонентам президента России Владимира Путина после ответа президента на вопрос RT на большой пресс-конференции. Симоньян подчеркнула, что Путин четко ответил на десятки вопросов в ходе пресс-конференции, и то, что он оказался не в курсе ситуации с фермером, который попал под суд из-за «шпионского» GPS-трекера для коровы, говорит лишь о том, что Россия «огромная, сложная и противоречивая» страна.

Напомним, на большой пресс-конференции корреспондент RT задал президенту вопрос про фермера, который ненароком оказался под судом за приобретение китайского GPS-трекера для слежения за своей коровой — оказалось, что в устройстве есть микрофон, а следовательно, оно попадает под категорию «бытовых устройств, которые могут быть использованы для шпионской деятельности», и приобретение его является в России уголовным преступлением средней тяжести.

«Вдумайтесь. Путин — который знает все про какие-то дороги и мосты в городах, чьи названия в стране знают только жители этих городов, про урожаи сегодняшние и тридцатилетней давности, про омуля и проценты инвестиционной квоты блока переработки, про ранение Тани Фельгенгауэр, про северокавказских суннитов, которым доверяет население Сирии, про разговоры в кабине польского пилота и еще тонну не умещающейся в это мое сложноподчиненное предложение информации — даже Путин, который реально знает почти все, не знает, что в стране действует идиотский закон, — отмечает Симоньян. — В связи с этим у меня только один вопрос к кандидатам на смену Путину. Куда вы лезете, май френдз?»

Просто для сравнения напомним, что не так давно «кандидат против всех» на президентских выборах Ксения Собчак не смогла ответить на вопрос о том, сколько сейчас в Москве стоит проезд на поезде метро.