Сирия новости 15 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, в районе лагеря Ярмук ИГ атакует ССА

Сирия, 15 декабря. САА при поддержке ВКС РФ продвигается в Хаме, в районе лагеря Ярмук ИГ1 атакует ССА, ВВС Ирака уничтожили 10 террористов ИГ на границе между Диялой и Салах эд-Дином. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по укрепрайонам «Ан-Нусры» в Алеппо и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ освобождают от «Ан-Нусры» поселения Хамы.

«Исламское государство»1: ведет бои с ССА в Дамаске.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Алеппо и Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в районе лагеря беженцев Ярмук.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армии (САА) и радикальными оппозиционными группировками. Один из местных источников пишет в своем микроблоге в Twitter (@hatemro1), что артиллерия правительственных войск наносит удары по зонам дислокации боевиков в окрестностях населенного пункта Сакба.

Недалеко от лагеря беженцев Ярмук зафиксированы боестолкновения между террористами «Исламского государства» и Сирийской свободной армией (ССА). Об этом пишет Smart News Agency со ссылкой на военный источник.

Провинция Алеппо

Боевики вооруженной группировки «Катаиб Абу-Амар» напали на блокпост Сирийской арабской армии (САА) в районе Шихан на севере провинции Алеппо. Об этом сообщает информационное агентство Smart News Agency.

Напомним, в этой части региона продолжается операция Сирийской арабской армии (САА) против радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам». Кампанию правительственных войск поддерживают ВКС РФ. Ранее сообщалось, что российская авиация наносит удары по зонам дислокации радикальных исламистов в районе горы Аль Хос. В свою очередь боевики «Ан-Нусры» ведут активную подготовку к предстоящим столкновениям с САА. Местные источники пишут, что радикалы минируют подходы к городу Рамла.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает продвигаться из Хамы к военному аэропорту Абу Духур, освобождая от боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 стратегически важные населенные пункты на пути своего следования. По данным военного источника в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), интенсивные бои между правительственными войсками и террористами «Тахрир аш-Шам» отмечаются в окрестностях поселений Аль-Мушейрифа и Ас-Сирьятель. YouTube-канал (nurluk yol) сообщает о боях между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами «Ан-Нусры» недалеко от населенного пункта Аш-Шакусия.

Ирак

ВВС Ирака нанесли удары по предполагаемым зонам дислокации ячеек «Исламского государства» на пограничных территориях между провинциями Дияла и Салах эд-Дин. Военный источник сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (@AL_Sdara_News), что в результате боевого вылета иракской авиации было уничтожено 10 террористов ИГИЛ1.

Бойцы ополчения «Хашд аш-Шааби» арестовали одного из командиров курдской группировки «Белые флаги». Об этом пишет местный источник в своем Twitter-аккаунте (@Phobia400). По данным автора публикации, боевик попал в плен ополченцев в результате атаки «Хашд аш-Шааби» на штаб курдской организации в городе Киркук.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)