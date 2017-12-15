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Политика
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Сирия новости 15 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, в районе лагеря Ярмук ИГ атакует ССА
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    Сирия новости 15 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, в районе лагеря Ярмук ИГ атакует ССА

    16:52  15 Декабря 2017  /обновлено: 16:52  15 Декабря 2017
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    Сирия новости 15 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, в районе лагеря Ярмук ИГ атакует ССА

    Сирия, 15 декабря. САА при поддержке ВКС РФ продвигается в Хаме, в районе лагеря Ярмук ИГ1 атакует ССА, ВВС Ирака уничтожили 10 террористов ИГ на границе между Диялой и Салах эд-Дином. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по укрепрайонам «Ан-Нусры» в Алеппо и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ освобождают от «Ан-Нусры» поселения Хамы.

    «Исламское государство»1: ведет бои с ССА в Дамаске.

    «Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Алеппо и Хаме.

    Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в районе лагеря беженцев Ярмук.

    Сирия новости 15 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, в районе лагеря Ярмук ИГ атакует ССА

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 15 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, в районе лагеря Ярмук ИГ атакует ССА

    В Восточной Гуте продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армии (САА) и радикальными оппозиционными группировками. Один из местных источников пишет в своем микроблоге в Twitter (@hatemro1), что артиллерия правительственных войск наносит удары по зонам дислокации боевиков в окрестностях населенного пункта Сакба.

    Недалеко от лагеря беженцев Ярмук зафиксированы боестолкновения между террористами «Исламского государства» и Сирийской свободной армией (ССА). Об этом пишет Smart News Agency со ссылкой на военный источник.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 15 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, в районе лагеря Ярмук ИГ атакует ССА

    Боевики вооруженной группировки «Катаиб Абу-Амар» напали на блокпост Сирийской арабской армии (САА) в районе Шихан на севере провинции Алеппо. Об этом сообщает информационное агентство Smart News Agency.

    Напомним, в этой части региона продолжается операция Сирийской арабской армии (САА) против радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам». Кампанию правительственных войск поддерживают ВКС РФ. Ранее сообщалось, что российская авиация наносит удары по зонам дислокации радикальных исламистов в районе горы Аль Хос. В свою очередь боевики «Ан-Нусры» ведут активную подготовку к предстоящим столкновениям с САА. Местные источники пишут, что радикалы минируют подходы к городу Рамла.

    Провинция Хама

    Сирия новости 15 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, в районе лагеря Ярмук ИГ атакует ССА

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает продвигаться из Хамы к военному аэропорту Абу Духур, освобождая от боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 стратегически важные населенные пункты на пути своего следования. По данным военного источника в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), интенсивные бои между правительственными войсками и террористами «Тахрир аш-Шам» отмечаются в окрестностях поселений Аль-Мушейрифа и Ас-Сирьятель. YouTube-канал (nurluk yol) сообщает о боях между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами «Ан-Нусры» недалеко от населенного пункта Аш-Шакусия.

    Ирак

    Сирия новости 15 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, в районе лагеря Ярмук ИГ атакует ССА

    ВВС Ирака нанесли удары по предполагаемым зонам дислокации ячеек «Исламского государства» на пограничных территориях между провинциями Дияла и Салах эд-Дин. Военный источник сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (@AL_Sdara_News), что в результате боевого вылета иракской авиации было уничтожено 10 террористов ИГИЛ1.

    Бойцы ополчения «Хашд аш-Шааби» арестовали одного из командиров курдской группировки «Белые флаги». Об этом пишет местный источник в своем Twitter-аккаунте (@Phobia400). По данным автора публикации, боевик попал в плен ополченцев в результате атаки «Хашд аш-Шааби» на штаб курдской организации в городе Киркук.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #саа #джебхат ан-нусра #восточная гута #джобар #тахрир аш-шам #айн тарма #ярмук
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