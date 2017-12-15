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Песков пообещал появление списка поручений по итогам пресс-конференции Путина
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    Песков пообещал появление списка поручений по итогам пресс-конференции Путина

    15:12  15 Декабря 2017  /обновлено: 15:12  15 Декабря 2017
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    Песков пообещал появление списка поручений по итогам пресс-конференции Путина

    Москва, 15 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после прошедшей 14 декабря большой пресс-конференции Владимира Путина появился перечень поручений.

    «(Появится — прим. ред.) перечень поручений, который сейчас готовится после большой пресс-конференции», — цитирует Пескова агентство РИА Новости.

    Напомним, что в четверг в Москве прошла традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Тринадцатая по счету конференция главы государства длилась около четырех часов. За это время Путин ответил на 76 вопросов.

    Ранее сообщалось, что Песков оценил вопросы на пресс-конференции Путина. По его словам, вопросы главе государства были интересные. Они охватывали множество важных тем. Песков отметил, что глава государства всегда детально отвечает на вопросы любого настроя и содержанияю

    Автор: Дима Оленин
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    #путин #песков
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