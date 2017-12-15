Песков оценил вопросы на пресс-конференции Путина

Москва, 15 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал интересными вопросы репортеров, которые задавались в ходе пресс-конференции главы государства Владимира Путина.

«Вопросы были интересные, их было много, они охватывали достаточно широкий круг тем», — сказал Песков.

Он также добавил, что президент всегда детально отвечает на вопросы, любого настроя и любого содержания. Кроме того, по итогам прошедшей пресс-конференции Владимира Путина будет создан перечень поручений.

Напомним, 14 декабря в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной прошла 13 большая пресс-конференция Владимира Путина. Пресс-конференция длилась три часа 40 минут, за это время Владимир Путин ответил на 73 вопроса от 54 журналистов.