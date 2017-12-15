У «Амкара» нет задолженностей перед игроками

Москва, 15 декабря. Как стало известно Федеральному агентству новостей, пермский «Амкар» не имеет перед игроками задолженностей по зарплатам и премиальным выплатам. Об этом сообщил источник в команде.

По словам источника Федерального агентства новостей, руководство клуба не сообщало команде о проблемах с финансированием, однако предупредило о небольшой задержке остаточных выплат за ноябрь — их перечислят до Нового года. Таким образом, ранее появившиеся слухи о задолженностях — недостоверны.

Напомним, ранее генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин заявил, что у клуба возникли проблемы с финансированием, и его существование под угрозой.