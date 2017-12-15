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Спорт
У «Амкара» нет задолженностей перед игроками
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    У «Амкара» нет задолженностей перед игроками

    14:59  15 Декабря 2017  /обновлено: 15:24  15 Декабря 2017
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    В «Амкаре» опровергли слухи о задолженностях перед игроками

    Москва, 15 декабря. Как стало известно Федеральному агентству новостей, пермский «Амкар» не имеет перед игроками задолженностей по зарплатам и премиальным выплатам. Об этом сообщил источник в команде.

    По словам источника Федерального агентства новостей, руководство клуба не сообщало команде о проблемах с финансированием, однако предупредило о небольшой задержке остаточных выплат за ноябрь — их перечислят до Нового года. Таким образом, ранее появившиеся слухи о задолженностях — недостоверны.

    В «Амкаре» опровергли слухи о задолженностях перед игроками

    Напомним, ранее генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин заявил, что у клуба возникли проблемы с финансированием, и его существование под угрозой.

    Автор: Алексей Громов
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    #футбол #амкар #задолженность
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