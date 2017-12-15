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Общество
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Экономика
Путин обсудит с главой ФАС антимонопольные и антикартельные вопросы
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    Путин обсудит с главой ФАС антимонопольные и антикартельные вопросы

    18:00  15 Декабря 2017
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    Путин обсудит с главой ФАС антимонопольные и антикартельные вопросы

    Москва, 15 декабря. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с главой ФАС Игорем Артемьевым, в рамках которой состоится обсуждение вопросов антимонопольной и антикартельной работы.

    Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 

    «Президент работает в Москве, сегодня спокойный более-менее день, обычные рабочие встречи», — сказал Песков.

    Напомним, в августе Путин поручил ФАС, МВД, ФСБ и СК разработать программу по борьбе с картелями.

    Монополистические картельные сговоры в экономике затрудняют функционирование рыночных мехнизмов и как правило создаются для повышения прибыли участвующих в картеле предприятий за счет потребителей или конкурентов. Во многих странах создание картельных сговоров признается преступлением.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #путин #фас #антимонопольное законодательство #картель
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