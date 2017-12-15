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Песков: Киев не идет на контакт с Донбассом по вопросу о миротворцах
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    Песков: Киев не идет на контакт с Донбассом по вопросу о миротворцах

    14:40  15 Декабря 2017  /обновлено: 14:40  15 Декабря 2017
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    Песков: Киев не идет на контакт с Донбассом по вопросу о миротворцах

    Москва, 15 декабря. Власти Украины отказываются от прямого диалога с республиками Донбасса в вопросе размещения миротворческой миссии ООН для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков пояснил, что Россия как страна-гарант минских соглашений не против размещения миротворцев в Донбассе для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ.

    «При этом Путин обращает внимание на то, что размещение миссии не представляется возможным без соответствующего согласования этого вопроса между сторонами конфликта, к коим Россия никак не относится. Сторонами конфликта здесь являются с одной стороны - Киев, и с другой стороны - две непризнанные республики Донбасса. И как раз президент вам и сказал, что, к сожалению, Киев пока на эти контакты не идет», — сказал Песков.

    Накануне президент России Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции заявил, что Москва не против присутствия международной миротворческой миссии в Донбассе, однако данный вопрос должен решаться только прямыми переговорами между Киевом и республиками Донбасса.

    Автор: Алексей Громов
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