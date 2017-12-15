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Литва ужесточит правила доступа в приграничную зону с Россией и Белоруссией
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    Литва ужесточит правила доступа в приграничную зону с Россией и Белоруссией

    14:43  15 Декабря 2017  /обновлено: 14:43  15 Декабря 2017
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    Литва ужесточит правила доступа в приграничную зону с Россией и Белоруссией

    Вильнюс, 15 декабря. Литва намерена ввести новые правила доступа в зону защиты государственных границ со стороны России и Белоруссии, а также сократить список лиц, у которых есть право в этой зоне находиться.

    Как сообщает агентство Sputnik Литва со ссылкой на Государственную пограничную службу республики, с 2018 года за несоблюдение новых правил вводятся штрафы в размере от €40 до €170.

    Такие меры направлены на защиту госграницы с Россией и Белоруссией, отметили в пограничной службе.

    Приграничная зона, или зона защиты государственных границ, является частью внутренней территории Литвы. Она может занимать от 50 метров до нескольких километров и отмечается специальными знаками.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #граница #литва
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