Литва ужесточит правила доступа в приграничную зону с Россией и Белоруссией

Вильнюс, 15 декабря. Литва намерена ввести новые правила доступа в зону защиты государственных границ со стороны России и Белоруссии, а также сократить список лиц, у которых есть право в этой зоне находиться.

Как сообщает агентство Sputnik Литва со ссылкой на Государственную пограничную службу республики, с 2018 года за несоблюдение новых правил вводятся штрафы в размере от €40 до €170.

Такие меры направлены на защиту госграницы с Россией и Белоруссией, отметили в пограничной службе.

Приграничная зона, или зона защиты государственных границ, является частью внутренней территории Литвы. Она может занимать от 50 метров до нескольких километров и отмечается специальными знаками.