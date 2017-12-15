Кремль сожалеет о продлении антироссийских санкций — Песков

Москва, 15 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о решении Евросоюза продлить экономические санкции против России, поскольку это не соответствует интересам ни одной из сторон. Москва все так же намерена нормализовать отношения с Брюсселем, подчеркнул он.

«Мы сожалеем по-прежнему, мы считаем, что подобные решения они не соответствуют ни интересам стран, входящих в ЕС, ни РФ», — цитирует Пескова агентство РИА Новости.

По его словам, Россия продолжает считать эти санкции незаконными и неправильными.

«Но при этом, конечно же, мы сохраняем свой настрой на выстраивание отношений с Брюсселем, которые, конечно, сейчас оставляют желать лучшего», — добавил Песков.

Напомним, что страны-участницы Евросоюза на заседании в четверг, 14 декабря, приняли решение о продлении антироссийских санкций, срок который заканчивается в январе 2018 года.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение о продлении экономических станций против России. Он также выразил благодарность странам-участникам Евросоюза «за поддержку Украины».