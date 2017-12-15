Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Молодой житель Оренбуржья арестован за убийство семейной пары
Россия
ФСБ предотвратила теракт ИГ в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ФСБ предотвратила теракт ИГ в Петербурге

    14:28  15 Декабря 2017  /обновлено: 14:29  15 Декабря 2017
    35


    ФСБ предотвратила теракт ИГ в Петербурге
    Санкт-Петербург, 15 декабря. ФСБ сообщила о предотвращении в Санкт-Петербурге деятельности сторонников ИГ1 (запрещена в РФ), планировавших осуществить теракты 16 декабря.

    В ведомстве уточнили, что боевики собирались произвести резонансные террористические акты «путем самоподрыва террориста-смертника в одном из культовых учреждений, а также убийства граждан и подрывы СВ У в местах массового нахождения людей».

    В ходе спецоперации были задержаны семь террористов. У них изъяли оружие, взрывчатые вещества,  боеприпасы и экстремистскую литературу.

    Кроме того, была ликвидирована лаборатория по изготовлению взрывных устройств.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #петербург #фсб #теракты
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть