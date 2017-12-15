ФСБ предотвратила теракт ИГ в Петербурге





Санкт-Петербург, 15 декабря. ФСБ сообщила о предотвращении в Санкт-Петербурге деятельности сторонников ИГ1 (запрещена в РФ), планировавших осуществить теракты 16 декабря.

В ведомстве уточнили, что боевики собирались произвести резонансные террористические акты «путем самоподрыва террориста-смертника в одном из культовых учреждений, а также убийства граждан и подрывы СВ У в местах массового нахождения людей».

В ходе спецоперации были задержаны семь террористов. У них изъяли оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы и экстремистскую литературу.

Кроме того, была ликвидирована лаборатория по изготовлению взрывных устройств.

1 Организация запрещена на территории РФ.