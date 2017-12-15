Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Молодой житель Оренбуржья арестован за убийство семейной пары
Политика
Песков объяснил нежелание Путина называть Навального по фамилии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков объяснил нежелание Путина называть Навального по фамилии

    14:46  15 Декабря 2017  /обновлено: 14:46  15 Декабря 2017
    33

    Песков объяснил нежелание Путина называть Навального по фамилии

    Москва, 15 декабря. Президент РФ Владимир Путин не скрывает своего отношения к Алексею Навальному, с этим может быть связано нежелание главы государства упоминать фамилию оппозиционера, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос журналистов, почему Путин не называет Навального по фамилии, Песков сообщил, что в Кремле это тоже замечают.

    «Я не знаю. Ну, не называет. Действительно, мы тоже это замечаем. По всей видимости, это связано с отношением к этому человеку, которое, собственно, президент и не скрывал во время вчерашней пресс-конференции», — приводит слова Пескова РИА Новости.

    Напомним, в четверг во время большой пресс-конференции Владимира Путина телеведущая Ксения Собчак задала президенту вопрос о Навальном. Отвечая на него, глава государства назвал Навального «саакашвили» и подчеркнул, что такие политические фигуры дестабилизируют ситуацию в стране. Путин напомнил, что такие времена в истории России уже были, и подавляющее большинство граждан не хочет их возвращения.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #песков #навальный
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть