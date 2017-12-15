Песков объяснил нежелание Путина называть Навального по фамилии

Москва, 15 декабря. Президент РФ Владимир Путин не скрывает своего отношения к Алексею Навальному, с этим может быть связано нежелание главы государства упоминать фамилию оппозиционера, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, почему Путин не называет Навального по фамилии, Песков сообщил, что в Кремле это тоже замечают.

«Я не знаю. Ну, не называет. Действительно, мы тоже это замечаем. По всей видимости, это связано с отношением к этому человеку, которое, собственно, президент и не скрывал во время вчерашней пресс-конференции», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Напомним, в четверг во время большой пресс-конференции Владимира Путина телеведущая Ксения Собчак задала президенту вопрос о Навальном. Отвечая на него, глава государства назвал Навального «саакашвили» и подчеркнул, что такие политические фигуры дестабилизируют ситуацию в стране. Путин напомнил, что такие времена в истории России уже были, и подавляющее большинство граждан не хочет их возвращения.