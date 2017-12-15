Песков: Путин не давал ЦБ никаких установок по количеству банков в РФ

Москва, 15 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не давал Центробанку никаких установок об уменьшении количества банков в России.

«Нет, таких установок нет», — сказал Песков. Кроме того, он прокомментировал и объявление о санации «Промсвязьбанка», подчеркнув, что оно никак не повлияло на отношение Путина к деятельности ЦБ РФ.

«Никакое отношение не поменялось. Вы знаете, что президент Путин весьма последователен в своих достаточно высоких оценках эффективности работы Центробанка», — уточнил Песков.

Напомним, в сентябре Песков заявлял, что ЦБ РФ является независимым органом, и процесс регулирования банковского сектора находится полностью в его руках и компетенции.