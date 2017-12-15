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Песков: Путин не давал ЦБ никаких установок по количеству банков в РФ
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    Песков: Путин не давал ЦБ никаких установок по количеству банков в РФ

    14:34  15 Декабря 2017  /обновлено: 14:34  15 Декабря 2017
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    Песков: Путин не давал ЦБ никаких установок по количеству банков в РФ

    Москва, 15 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не давал Центробанку никаких установок об уменьшении количества банков в России.

    «Нет, таких установок нет», — сказал Песков. Кроме того, он прокомментировал и объявление о санации «Промсвязьбанка», подчеркнув, что оно никак не повлияло на отношение Путина к деятельности ЦБ РФ.

    «Никакое отношение не поменялось. Вы знаете, что президент Путин весьма последователен в своих достаточно высоких оценках эффективности работы Центробанка», — уточнил Песков.

    Напомним, в сентябре Песков заявлял, что ЦБ РФ является независимым органом, и процесс регулирования банковского сектора находится полностью в его руках и компетенции.

    «ЦБ полностью контролирует ситуацию в плане обеспечения стабильности в банковском секторе. Это не требует согласования с Кремлем», — сказал он.

    Автор: Алексей Громов
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    #песков #кремль #цб рф
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