День ракетных войск стратегического назначения (РВСН): когда отмечается, участие Путина

В декабре в России отмечается праздник в честь одного из самых грозных видов отечественных вооруженных сил — День ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В тренировке РВСН недавно принял личное участие верховный главнокомандующий ВС РФ, президент России Владимир Путин.

Когда отмечается День ракетных войск стратегического назначения (РВСН)

Этот праздник, статус которого определяется как памятный день, отмечается ежегодно 17 декабря.

История РВСН

Праздник в честь РВСН ведет свое начало с 1959 года. 17 декабря 1959 года в СССР были образованы Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), которые стали отдельным видом советских вооруженных сил.

В постсоветские времена — в 1995 году — указом президента России 17 декабря стало Днем ракетных войск стратегического назначения и военно-космических сил.

Однако уже через два года — в 1997 году — произошло объединение Ракетных войск стратегического назначения, Военно-космических сил, Войск ракетно-космической обороны и Войск противовоздушной обороны (ПВО) в единый вид — Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ВС РФ.

В 2001 году произошла еще одна реорганизация — Ракетные войска стратегического назначения были преобразованы в два рода войск — Ракетные войска стратегического назначения и Космические войска (ныне Воздушно-космические войска — ВКС РФ).

В 2006 году праздник, отмечаемый 17 декабря, получил название День ракетных войск стратегического назначения.

РВСН сегодня

Сегодня Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) — это отдельный род войск Вооруженных сил Российской Федерации, являющийся сухопутным компонентом Стратегических ядерных сил (СЯС).

Ракетные войска стратегического назначения — это, фактически, ядерный щит нашей Родины. РВСН находятся в постоянной боеготовности, на боевом дежурстве ракетных войск стратегического назначения состоят все российские наземные межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками, как мобильного, так и шахтного базирования.

Напомним, в конце октября 2017 года главнокомандующий российских вооруженных сил, президент РФ Владимир Путин лично принял участие в тренировке по управлению Стратегическими ядерными силами, в которой принимала участие вся «ядерная триада» — с привлечением наземной (РВСН), морской и авиационной (ВКС РФ) составляющей.

Сообщалось, что в ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов и дальней авиации ВКС РФ.

В ходе тренировки Владимир Путин лично произвел пуск четырех баллистических ракет.