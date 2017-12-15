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Россия
Песков о приговоре Улюкаеву: Не можем комментировать решение суда
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    Песков о приговоре Улюкаеву: Не можем комментировать решение суда

    14:27  15 Декабря 2017  /обновлено: 14:27  15 Декабря 2017
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    Песков о приговоре Улюкаеву: Не можем комментировать решение суда

    Москва, 15 декабря. Пресс-секретарь президента России Владимира Путин Дмитрий Песков отреагировал на приговор бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, отметив, что в Кремле не могут комментировать решение суда.

    «Не можем комментировать решение суда», — приводит РИА Новости ответ Пескова. 

    Отметим, 15 декабря Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор экс-главе Минэкономразвития Улюкаеву, назначив ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, первого в истории современной России федерального министра, задержанного за коррупцию, обязали выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей.

    Напомним, согласно материалам расследования, Улюкаев получил взятку от главы «Роснефти» Игоря Сечина.  

     

    Автор: Федор Веснин
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