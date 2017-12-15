Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Молодой житель Оренбуржья арестован за убийство семейной пары
Украина
«Штирлица» из Харькова возмутили присягнувшие на верность ДНР украинские курсанты
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Штирлица» из Харькова возмутили присягнувшие на верность ДНР украинские курсанты

    14:33  15 Декабря 2017  /обновлено: 14:33  15 Декабря 2017
    72

    «Штирлица» из Харькова возмутили присягнувшие на верность ДНР украинские курсанты

    Киев, 15 декабря. Выпускники Харьковского национального университета гражданской защиты были приняты на службу в МЧС Донецкой народной республики. Видео, на котором бывшие украинские курсанты дают присягу на верность ДНР, было опубликовано в Сети.

    Офицера ВСУ Анатолия Штефана по прозвищу Штирлиц решение выпускников украинского ВУЗа возвратиться на родину и служить ей возмутило. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

    В публикации Штефан назвал бывших курсантов предателями.

    «Сколько волка не корми, все равно в лес смотрит. Видимо еще и на бюджете учились, как всегда», — заявил он.

    Проверить эту информацию Штефан не поленился. Позже он связался с однокурсниками выпускников и сообщил своим подписчикам, что курсанты, отправившиеся служить в ДНР, действительно учились на бюджете и еще во время учебы говорили о том, что после выпуска поедут служить в Донецк.

    Какое значение имеет то, что курсанты учились на бюджете, офицер не пояснил. Также Штефан оставил без внимания и то, что ДНР – родина выпускников.

    Напомним, ранее Штефан враждебно отнесся к поступку учительницы одной из Днепропетровских школ, которая разместила в классе стенд «Киев – Москва – Толерантность».

    Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. Несмотря на попытки мирового сообщества урегулировать ситуацию в Донбассе, ВСУ продолжают обстрелы, игнорируя минские соглашения.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #украина #мчс днр #курсанты
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть