«Штирлица» из Харькова возмутили присягнувшие на верность ДНР украинские курсанты

Киев, 15 декабря. Выпускники Харьковского национального университета гражданской защиты были приняты на службу в МЧС Донецкой народной республики. Видео, на котором бывшие украинские курсанты дают присягу на верность ДНР, было опубликовано в Сети.

Офицера ВСУ Анатолия Штефана по прозвищу Штирлиц решение выпускников украинского ВУЗа возвратиться на родину и служить ей возмутило. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В публикации Штефан назвал бывших курсантов предателями.

«Сколько волка не корми, все равно в лес смотрит. Видимо еще и на бюджете учились, как всегда», — заявил он.

Проверить эту информацию Штефан не поленился. Позже он связался с однокурсниками выпускников и сообщил своим подписчикам, что курсанты, отправившиеся служить в ДНР, действительно учились на бюджете и еще во время учебы говорили о том, что после выпуска поедут служить в Донецк.

Какое значение имеет то, что курсанты учились на бюджете, офицер не пояснил. Также Штефан оставил без внимания и то, что ДНР – родина выпускников.

Напомним, ранее Штефан враждебно отнесся к поступку учительницы одной из Днепропетровских школ, которая разместила в классе стенд «Киев – Москва – Толерантность».

Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. Несмотря на попытки мирового сообщества урегулировать ситуацию в Донбассе, ВСУ продолжают обстрелы, игнорируя минские соглашения.