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Песков: Россия сделает все возможное для защиты прав Керимова
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    Песков: Россия сделает все возможное для защиты прав Керимова

    14:25  15 Декабря 2017  /обновлено: 14:25  15 Декабря 2017
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    Песков: Россия сделает все возможное для защиты прав Керимова

    Москва, 15 декабря. Россия сделает все возможное для защиты сенатора Сулеймана Керимова, который задержан во Франции, если его права будут нарушаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, в настоящее время над решением данного юридического спора работают адвокаты, однако в случае нарушения прав Сулеймана Керимова российская сторона готова предпринять более решительные меры.

    «Но в любом случае, в случае, если права Сулеймана Керимова каким-то образом будут нарушаться, то, безусловно, российская сторона как за своего гражданина и как за сенатора будет, естественно, скажем так, делать все возможное, чтобы эти права обеспечить, в случае нарушения этих прав», — сказал Песков.

    Напомним, Керимов был задержан в конце ноября французской полицией в Ницце. Ему предъявлены обвинения в «уклонении от уплаты налогов», которые он якобы совершил при покупке виллы на Лазурном берегу.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #песков #франция #керимов
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