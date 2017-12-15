Песков раскрыл содержание телефонного разговора Путина и Трампа

Москва, 15 декабря. Президент России Владимир Путин договорился в ходе телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом обменяться данными и возможными инициативами по решению ситуации на Корейском полуострове. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Говорили в пользу налаживания диалога и выстраивания контактов с северокорейской стороной, и условились обмениваться информацией и возможными инициативами в этой связи», — цитирует Пескова агентство РИА Новости.

Ранее в ходе телефонного разговора Путин и Трамп обсудили двусторонние отношения России и США, а также ситуацию в кризисных точках земного шара. В частности, ситуацию вокруг КНДР.

Песков не уточнил, сколько продолжались российско-американские переговоры. Тем не менее, по его словам, беседа была содержательной и продолжительной.

Напомним, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президенты России и США обсудили работу по разрешению «опасной ситуации» в Северной Корее.