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Песков раскрыл содержание телефонного разговора Путина и Трампа
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    Песков раскрыл содержание телефонного разговора Путина и Трампа

    14:25  15 Декабря 2017  /обновлено: 14:27  15 Декабря 2017
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    Песков раскрыл содержание телефонного разговора Путина и Трампа

    Москва, 15 декабря. Президент России Владимир Путин договорился в ходе телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом обменяться данными и возможными инициативами по решению ситуации на Корейском полуострове. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Говорили в пользу налаживания диалога и выстраивания контактов с северокорейской стороной, и условились обмениваться информацией и возможными инициативами в этой связи», — цитирует Пескова агентство РИА Новости.

    Ранее в ходе телефонного разговора Путин и Трамп обсудили двусторонние отношения России и США, а также ситуацию в кризисных точках земного шара. В частности, ситуацию вокруг КНДР.

    Песков не уточнил, сколько продолжались российско-американские переговоры. Тем не менее, по его словам, беседа была содержательной и продолжительной.

    Напомним, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президенты России и США обсудили работу по разрешению «опасной ситуации» в Северной Корее.

    Автор: Дима Оленин
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    #путин #россия #сша #трамп
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