Улюкаев назвал приговор несправедливым и заявил, что продолжит борьбу

Москва, 15 декабря. Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев прокомментировал вынесенный ему приговор.

Бывший глава МЭР назвал приговор несправедливым.

«Я считаю приговор несправедливым, буду продолжать бороться», — заявил Улюкаев из клетки для арестованных.

На вопрос журналиста, намерен ли Улюкаев подавать главе государства прошение о помиловании (которое предполагает признание вины), осужденный демонстративно отвернулся.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, адвокат Улюкаева сообщила, что ее клиент намерен подавать апелляцию, но от дальнейших комментариев отказалась.

Ранее сообщалось, что в ожидании приговора экс-глава МЭР заявил, что после разбирательства будет «как кошка, которая гуляет сама по себе».