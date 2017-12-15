Группа «25/17» презентует новый альбом в программе «Соль» на РЕН ТВ

Москва, 15 декабря. Телеканал РЕН ТВ представит премьеру нового альбома популярной российской группы «25/17» в спецвыпуске программы «Соль». Критики уже успели оценить мелодичность и эклектичность новой пластинки.

Долгожданный диск «25/17» уже успел появиться в музыкальных магазинах, это первый полноформатный альбом, выпущенный за последние три года. По словам участника команды Андрея Позднухова, это время ушло на создание качественной музыки — «мы сочиняли, записывали, выверяли», добавляет он. Релиз группы стал событием в мире музыки, критики доброжелательно встретили новый альбом «25/17». Музыканты надеются, что стали профессиональней, сообщает РЕН ТВ.