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Группа «25/17» презентует новый альбом в программе «Соль» на РЕН ТВ
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    Группа «25/17» презентует новый альбом в программе «Соль» на РЕН ТВ

    14:36  15 Декабря 2017  /обновлено: 14:37  15 Декабря 2017
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    Группа «25/17» презентует новый альбом в программе «Соль» на РЕН ТВ

    Москва, 15 декабря. Телеканал РЕН ТВ представит премьеру нового альбома популярной российской группы «25/17» в спецвыпуске программы «Соль». Критики уже успели оценить мелодичность и эклектичность новой пластинки. 

    Долгожданный диск «25/17» уже успел появиться в музыкальных магазинах, это первый полноформатный альбом, выпущенный за последние три года. По словам участника команды Андрея Позднухова, это время ушло на создание качественной музыки — «мы сочиняли, записывали, выверяли», добавляет он. Релиз группы стал событием в мире музыки, критики доброжелательно встретили новый альбом «25/17». Музыканты надеются, что стали профессиональней, сообщает РЕН ТВ. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #рен тв #2517
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