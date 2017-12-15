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Песков рассказал, накажут ли задавшего вопрос Путину директора рыбокомбината
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    Песков рассказал, накажут ли задавшего вопрос Путину директора рыбокомбината

    14:25  15 Декабря 2017  /обновлено: 14:27  15 Декабря 2017
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    Песков рассказал, накажут ли задавшего вопрос Путину директора рыбокомбината

    Москва, 15 декабря. В Кремле не считают необходимым применять какие-либо санкции к руководителю мурманского рыбкомбината Михаилу Зубу, который обманом проник на пресс-конференцию президента Путина, чтобы привлечь внимание к сложным вопросам рыбохозяйственной отрасли. Ни о каких санкциях в данном случае речи быть не может, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Напомним, Зуб проник на большую пресс-конференцию, выдав себя за корреспондента издания «Потребитель», задал президенту вопрос о сложностях в порядке допуска компаний-рыбопереработчиков к инвестиционным квотам и заявил, что рыба на прилавках в России должна стоить не больше, чем курица. В ходе своего выступления он признался, что не является журналистом, и передал Путину огромный доклад о состоянии рыбной отрасли. Путин в ответ обещал пригласить его на правительственное совещание по рыболовству.

    Песков рассказал, накажут ли задавшего вопрос Путину директора рыбокомбината

    «Да нет, конечно, никаких санкций не будет, — ответил Песков на вопрос журналистов в ходе пресс-брифинга. — Другое дело, что вопрос, который задал Зуб, наверняка будет включен в перечень поручений».

    Пресс-секретарь отметил, что «смешивание жанров» на пресс-конференции президента все-таки нежелательно — «но в данном случае, конечно, ни о каких санкциях речи идти не может».

    Автор: Валентин Меликов
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