Песков объяснил ситуацию с возвращением дипсобственности России в США

Москва, 15 декабря. Россия добивается возвращения своей дипломатической собственности в США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали текущую ситуацию вокруг российской дипсобственности в США. Песков опроверг информацию Washington Post о том, что здания возвращены России.

«Нет, — цитирует его ТАСС, — пока, к сожалению, никаких изменений не произошло».

«Мы по-прежнему считаем незаконным такое изъятие дипсобственности, — констатировал пресс-секретарь президента России. — Мы не согласны с этим, по-прежнему будем работать над возвращением той собственности, которая на основании международного права принадлежит РФ».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп озвучил идею продать российские дипломатические дачи, которые были изъяты перед новым 2017 годом под занавес правления бывшего американского лидера Барака Обамы. Отмечалось, что представитель ФБР якобы убедил Трампа, что «Россия использовала эти объекты для шпионажа».