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Украина
Украинский журналист объяснил, почему Киев нарушает «Минск»
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    Украинский журналист объяснил, почему Киев нарушает «Минск»

    14:15  15 Декабря 2017  /обновлено: 14:15  15 Декабря 2017
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    Украинский журналист объяснил, почему Киев нарушает «Минск» в эфире российского ТВ

    Украинский журналист Владимир Скачко в эфире программы «Время покажет» на Первом канале объяснил, почему Киев нарушает минские соглашения. По словам журналиста, так называемая АТО выгодна режиму действующего президента Украины Петра Порошенко.

    «Суть вопроса: почему Киев не хочет мира в Донбассе? Первый момент: если начнутся переговоры, невозможно будет продолжать вести там войну. А военные действия, во-первых,  лишают Киев возможности доказать свою нужность своим западным кураторам. Второй момент: только война поможет режиму Порошенко решить свои внутриполитические вопросы. Например, он объявляет военное положение и закрывает того же Михо Саакашвили, Юлию Тимошенко и всех остальных, кто посягает на его власть. Любая война с частью территории Украины — это военное положение», — заявил Скачко.

    Ведущий программы Анатолий Кузичев согласился со Скачко и отметил, что война оправдывает любые жесткие меры, в том числе и зачистку внутриполитического поля.

    Ранее Кузичев попытался выяснить у проукраинского политолога Вячеслава Ковтуна, почему Киев не идет на прямые переговоры с руководством ДНР и ЛНР, как подразумевает «Минск», но не смог получить внятного ответа.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #порошенко
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