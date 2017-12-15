В Совфеде поручили разобраться с причиной появления неприятного запаха в Москве

Москва, 15 декабря. Комитет Совета Федерации по природопользованию обратится в МЧС за информацией о причинах возникновения неприятного запаха в Москве, жалобы на который поступают от москвичей в последнее время.

Тему экологической ситуации в столице во время пленарного заседания подняла сенатор Людмила Нарусова.

«Жители Москвы жалуются на неприятный запах. Для снятия их опасений давайте запросим информацию в МЧС и Минприроды о причинах этой повторяющейся ситуации», — цитирует РИА Новости сенатора.

Предложение Нарусовой поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметившая, что прояснением этого вопроса должен заняться профильный комитет по природопользованию и МЧС.

Напомним, на неприятный запах, который большинство ассоциировало с запахом сероводорода, москвичи начали жаловаться неделю назад. В МЧС тогда отметили, что чрезмерной концентрации каких-либо вредных веществ в московском воздухе не обнаружено.