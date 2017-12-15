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Происшествия
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Россия
В Совфеде поручили разобраться с причиной появления неприятного запаха в Москве
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    В Совфеде поручили разобраться с причиной появления неприятного запаха в Москве

    14:16  15 Декабря 2017  /обновлено: 14:16  15 Декабря 2017
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    В Совфеде поручили разобраться с причиной появления неприятного запаха в Москве

    Москва, 15 декабря. Комитет Совета Федерации по природопользованию обратится в МЧС за информацией о причинах возникновения неприятного запаха в Москве, жалобы на который поступают от москвичей в последнее время.    

    Тему экологической ситуации в столице во время пленарного заседания подняла сенатор Людмила Нарусова.

    «Жители Москвы жалуются на неприятный запах. Для снятия их опасений давайте запросим информацию в МЧС и Минприроды о причинах этой повторяющейся ситуации», — цитирует РИА Новости сенатора.

    Предложение Нарусовой поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметившая, что прояснением этого вопроса должен заняться профильный комитет по природопользованию и МЧС.

    Напомним, на неприятный запах, который большинство ассоциировало с запахом сероводорода, москвичи начали жаловаться неделю назад. В МЧС тогда отметили, что чрезмерной концентрации каких-либо вредных веществ в московском воздухе не обнаружено.

    Автор: Федор Веснин
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    #москва #мчс #совфед #запах
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