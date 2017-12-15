Жительницу США подозревают в попытке перевести ИГ 85 тыс. долларов в биткоинах

Москва, 15 декабря. Жительницу США подозревают в отмывании более 85 тысяч долларов, переводе их в биткоине и попытке отправить их террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ), сообщает министерство юстиции США.

Соответствующий обвинительный акт в отношении гражданки Америки Зубии Шахназ был представлен в федеральном суде штата Нью-Йорк, пишет РИА Новости.

По данным следствия, Шахназ с помощью банковских махинаций получила 85 тысяч долларов, перевела их в биткоины и пыталась переслать на счет террористов. Уточняется, что женщина собиралась затем уехать в Сирию.

Пока вина Шахназ не доказана. Если обвинения суда подтвердятся, за банковские махинации женщину могут лишить свободы сроком до 30 лет, еще по 20 лет может прибавить каждый из трех пунктов по отмыванию денег.

1 Организация запрещена на территории РФ.