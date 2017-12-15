Пластырь для «польской зрады»: в Киеве заклеивают «российский след» на новых трамваях 

Киев, 15 декабря. В Киеве разгорается новый антироссийский скандал, в центре которого оказались польские трамваи Pesa, на которых внимательные украинцы обнаружили «клеймо» «УралВагонЗавода».

Теперь руководство «Киевпасстранса» во избежание обвинений в «зраде» спешно заклеивает логотипы УВЗ. Об этом сообщил администратор группы «Транспорт Киева» в соцсетях Сергей Дуць.

А вот и #зрада по Киеву колесить начала.

Польские трамваи Pesa не такие уж и польские, а созданные совместно с российским «УралВагонЗаводом». Сейчас пытаются закрасить клеймо, но внимательные люди заметили зраду. pic.twitter.com/TZdyPlsdDm — Den (@ukropitek) December 15, 2017

Он уточнил, что за трамваи Киев заплатил 1,8 млрд гривен. При этом Дуць называет их «польским неликвидом». По его словам, изначально эту партия должны были закупить Москвы, однако несколько десятков вагонов остались не проданными из-за претензий заказчика.

«Москва заказала 120 вагонов, поставлено было 70. Ещё 20 готовых стояли на заводе собранными, 30 — в виде полусобранных. И производитель при поддержке правительства Польши активно искал, кому бы их слить. Польша даже кредит Киеву предлагала. На фото — окно киевской Песы с клеймом УралВагонЗавода (по контракту с поляками совместно компоновала вагоны), которая предназначалась для Москвы», — утверждает Дуць.

Более того, по данным местное издания Kievvsvlast (KV), чтобы скрыть «российский след» польская компания зарегистрировала эти вагоны под другим названием – «71–414К». Однако украинские журналисты с возмущением подчеркивают, что сути это не изменит: « Киев покупает трамваи у крупнейшего производителя оборонной техники Российской Федерации». Против закупки трамваев «у страны-агрессора» ранее выступал глава фракции «Свобода» и член комиссии Киевсовета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции Киевсовета Юрий Сиротюк.

Тут же KV обнаружил транспортных экспертов, заявивших о том, что трамваи 71-414 PESA, по из-за превышения максимально допустимой нагрузки на ось на трамвайном полотне в Киеве могут сходить с рельсов, а на большой скорости и вовсе якобы могут перевернуться.

Отметим, что в комментариях к фото с заклеенными логототипами УВЗ украинцы бурно выражают свою радость, называя заклеенные логотипы «перемогой».

«Тю, а как же пластырь телесного цвета или синяя изолента в цвет вагона? Желательно с орнаментом. А вообще, это реформа вне всяких сомнений. Теперь гораздо лучше ездить!», — с сарказмом заметил Роман Бураковский. А вот по мнению Алексея Семененко, действия Киевпасстранса иначе, как «дном» назвать нельзя. «Цензура она такая беспощадная», — со смехом заметил Сергей Борисович .