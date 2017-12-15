Передняя Померания как задний двор РФ: Дмитрий Лекух о свежей киевской зраде

Странные для мировой демократии, но положительные для российской и европейской экономик новости доносятся до нас с древних берегов Балтии.

Как сообщают германские СМИ, горное ведомство немецкого города Штральзунд, несмотря ни на что, вынесло разрешение на строительные работы по проекту российского газопровода «Северный поток-2» на шельфе в Балтийском море. Об этом заявил представитель министерства энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

Для полного одобрения со стороны госорганов ФРГ потребуется разрешение еще как минимум одной инстанции. И почему-то нет никаких сомнений, что его дадут.

Как сообщает немецкая Deutsche Welle, «тайное разрешение» на строительство газопровода выдали еще 2 ноября. При этом управляющая компания проекта считает решение Штральзунда первым шагом к общегерманскому разрешению.

Это же мнение разделяет, понятное дело, и немецкая общественность. Ведь она весьма опасается за свою энергобезопасность. Именно поэтому, несмотря на угрозу американских санкций, строительство газопровода все-таки разрешили — теперь уже, по сути, окончательно.

При этом немцев совсем не смущает, что в конце ноября парламент Дании принял закон, который позволяет правительству страны прекратить строительство газопровода в своих территориальных водах, исходя из соображений национальной безопасности. В «Северном потоке-2», по крайней мере, заявили о готовности добиваться получения разрешения на строительство участка в Дании. Так что все будет нормально.

Проблемы туземцев и шерифов

История строительства второй нитки балтийского газопровода и истерика вокруг нее длятся далеко не первый день. Особенное неудовольствие проявляют, понятное дело, Вашингтон и Киев, причем каждый — по сугубо личной причине.

Киеву жалко денег: строительство «Северного потока-2» лишит украинский бюджет двух ежегодных миллиардов долларов дохода от транзита российского газа, что для Украины, и без того безнадежной и безденежной, едва ли не смертельно.

У США — свои резоны. Ранее Вашингтон уже пытался сорвать строительство, угрожая Европе отказом в поддержке и возможным введением некоторых экономических ограничений. Штаты продолжают настаивать, что Старый Свет обязан покупать газ исключительно у них, даже невзирая на то, что американское топливо значительно дороже.

В ответ представители Финляндии, Швеции и Германии заявили, что европейским потребителям выгоднее и надежнее сотрудничать с Россией. После чего «санкционный принтер» временно «дал заднюю» и разъяснил, что Nord Stream 2 под «санкционный пакет», принятый Конгрессом США, по техническим параметрам не подпадает.

Оказалось, европейцев можно сколько угодно «гнуть политически», но при защите своего собственного кармана они вполне способны «встать дыбом» и упереться так, что никому мало не покажется.

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Да и главные газовые рынки для «американских сланцев», безусловно, — не европейские, а «премиальные», в Юго-Восточной Азии. И если высвободившиеся в результате американского давления на Европу объемы российского газа хлынут туда, например, через достраиваемую сейчас Сабетту, то это прежде всего больно ударит по слабым позициям «американских сланцев» именно в том регионе. Конечно, руководство США нынче настоящий чемпион по «стрельбе в собственную ногу», но это, пожалуй, будет чересчур даже для них.

Поэтому никаких сомнений в том, что строительство «Северного потока-2», которое должно будет начаться в будущем году, вполне благополучно начнется и столь же благополучно завершится. Российский газопровод будет спокойно поставлять энергоресурсы в Европу в обход одной очень незалежной территории, вопреки желаниям тамошних туземцев и их вашингтонских «шерифов».

Немецкая строптивость

Вообще, когда говорят, что именно «Северный поток-2» расколол Евросоюз, то как-то забывают расшифровывать, кто является «сторонами конфликта». А тут все очень забавно.

В основном, против этого проекта выступают те страны, которые имеют выход к Балтийскому морю, но в проекте не участвуют, — то есть прибалтийские республики и Польша. Но авторитет Германии в ЕС все же многое значит и «слегка перевешивает» этих, с какой стороны ни посмотри, по-своему замечательных лимитрофов.

Конечно, есть еще вопросы к контролируемой из-за океана Еврокомиссии, которая, может, и хотела бы быть против, но не может, поскольку не имеет права запрещать международные проекты. У ЕК есть лишь право регулировать строительство газопроводов, и только внутри ЕС. Поэтому она и требует: дайте нам дополнительные права, чтобы мы могли повлиять и на «Северный поток-2». Однако Германия и Австрия выступают против, а это, собственно, и значит, что таких «прав» ЕК в обозримом будущем вряд ли получит.

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А почему Берлин и Вена так строптивы? Да потому что Германия и Австрия являются главными бенефициарами проекта «Северный поток-2». Ведь кроме имеющихся транзитных мощностей, немцы и австрийцы приобретают дополнительно 55 миллиардов кубометров газа в год, которыми могут распоряжаться по своему усмотрению. Часть, естественно, они будут потреблять сами, а еще часть — перепродавать, причем уже не совсем «по русской» цене.

По сути, в случае реализации «Северного потока-2», Германия станет одним из главных его выгодополучателей. И выдача первого разрешения на работы на германском шельфе, пусть пока и на региональном уровне, говорит, что процесс идет — и вполне контролируемо.

А в Киеве… Что же делать Киеву?.. Да разве что — еще немножко поскакать.