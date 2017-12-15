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Дочь Николая II пополнила список диснеевских принцесс
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    Дочь Николая II пополнила список диснеевских принцесс

    15:13  15 Декабря 2017  /обновлено: 15:14  15 Декабря 2017
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    Дочь Николая II пополнила список диснеевских принцесс

    Москва, 15 декабря. Героиня мультфильма «Анастасия» стала диснеевской принцессой после заключения сделки по покупке The Walt Disney Company студии 21st Century Fox.

    Выжившая дочь Николая II из мультфильма «Анастасия» стала диснеевской принцессой. Вместе с ней этот список пополнили Белая колдунья из «Хроник Нарнии» и Нейтири из саги «Аватар».

    Дочь Николая II пополнила список диснеевских принцесс

    Мультфильм «Анастасия» вышел в 1997 году и получил по две номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Картина повествует о якобы единственной спасшейся дочери императора Николая II во время нападения злого колдуна Григория Распутина. В детстве она теряет память, а затем возвращается в Петербург, чтобы найти семью, передает «Ридус».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #анастасия #the walt disney company #21st century fox
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