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Банк России снизил ключевую ставку до 7,75%
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    Банк России снизил ключевую ставку до 7,75%

    13:46  15 Декабря 2017  /обновлено: 13:47  15 Декабря 2017
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    Банк России снизил ключевую ставку до 7,75%

    Москва, 15 декабря. Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку до 7,75% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

    «Совет директоров Банка России 15 декабря 2017 года принял решение снизить ключевую ставку с 8,25 до 7,75% годовых. Инфляция находится на уровне 2,5% и будет постепенно приближаться к 4% к концу 2018 года», — говорится в сообщении.

    В ноябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор планирует снижать ключевую ставку постепенно, чтобы не оказывать давления на экономический рост. При этом за текущий год регулятор снижает ставку уже в шестой раз. В ходе предыдущего заседания совета директоров Банка России, ставка была уменьшена на 0,25%, на позапрошлом – на 0,5%.

    Автор: Алексей Громов
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