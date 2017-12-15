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Террористы ИГ пообещали «сжечь Берлин и Нью-Йорк» на Рождество
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    Террористы ИГ пообещали «сжечь Берлин и Нью-Йорк» на Рождество

    14:52  15 Декабря 2017  /обновлено: 14:52  15 Декабря 2017
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    Террористы ИГ пообещали «сжечь Берлин и Нью-Йорк» на Рождество

    Нью-Йорк, 15 декабря. В своих новых пропагандистских материалах террористы «Исламского государства»1 (международная группировка запрещена в РФ) пообещали новые теракты в дни рождественских и новогодних праздников. Террористы ИГ1 пообещали «принести войну в Берлин и Нью-Йорк».

    На одном из опубликованных террористами пропагандистских плакатов изображен объятый пламенем кафедральный собор в столице США — но при этом подпись гласит «Ждите нас — мы тоже встретим Рождество в Нью-Йорке». Угрожая Берлину, террористы все же смогли угадать с местом, изобразив охваченные огнем Бранденбургские ворота.

    Террористы ИГ пообещали «сжечь Берлин и Нью-Йорк» на Рождество

    «Мы проведем больше операций в ваших землях, пока не наступит последний час и мы сожжем вас пламенем войны, которую вы начали в Ираке, Йемене, Ливии, Сирии и Афганистане. Подождите. Мы тоже ждем», — гласит подпись на плакате, где перед террористом в маске изображен поставленный на колени комиссар полиции Нью-Йорка Джеймс О'нил.

    Изображения были опубликованы террористами в Интернете спустя несколько дней после того, как террорист-самоучка из Бангладеш подорвал себя на Манхэттене.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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