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Немецкие ученые объяснили, почему стоит разделять работу и отдых
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    Немецкие ученые объяснили, почему стоит разделять работу и отдых

    14:08  15 Декабря 2017  /обновлено: 14:08  15 Декабря 2017
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    Немецкие ученые объяснили, почему стоит разделять работу и отдых

    Берлин, 15 декабря. Немецкие социологи после масштабных исследований пришли к выводу, что люди, которые не отделяют личную жизнь от работы, имеют низкую производительность труда. В результате этого страдает их благосостояние, пишет Business and Psychology.

    Привычка заниматься в личное время рабочими делами сказывается на производительности труда. Смешивая работу и отдых, сотрудники возвращались к своим обязанностям уставшими и лишенными эмоционального равновесия. По словам доктора Ариана Вепфера, отсутствие полноценного отдыха: проверка рабочей почты, перекладывание на выходные части текущих дел — все это ведет к стрессовому состоянию.

    Последствием этого является снижение благосостояния работника. В исследовании немецких социологов приняли участие 1916 человек, работающих в разных отраслях, пишет Planet today. 

    Немецкие ученые объяснили, почему стоит разделять работу и отдых

    Автор: Ирина Селезнева
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    #ученые #работа
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