Немецкие ученые объяснили, почему стоит разделять работу и отдых

Берлин, 15 декабря. Немецкие социологи после масштабных исследований пришли к выводу, что люди, которые не отделяют личную жизнь от работы, имеют низкую производительность труда. В результате этого страдает их благосостояние, пишет Business and Psychology.

Привычка заниматься в личное время рабочими делами сказывается на производительности труда. Смешивая работу и отдых, сотрудники возвращались к своим обязанностям уставшими и лишенными эмоционального равновесия. По словам доктора Ариана Вепфера, отсутствие полноценного отдыха: проверка рабочей почты, перекладывание на выходные части текущих дел — все это ведет к стрессовому состоянию.

Последствием этого является снижение благосостояния работника. В исследовании немецких социологов приняли участие 1916 человек, работающих в разных отраслях, пишет Planet today.