Крымчане и Поклонская поддержали кандидатуру Путина на пост президента РФ

Москва, 15 декабря. Жители Крыма и Севастополя надеются на победу действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента РФ в 2018 году. Об этом они рассказали в видеоролике, который накануне разместила в Сети депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«Для нас Владимир Владимирович – гарант стабильности», — сообщил один из героев ролика.

«Других кандидатов и не видим», — поделился своим мнением другой.

Также крымчане поблагодарили Владимира Путина за сохранение мира в республике, отметили, что очень ждут завершения строительства моста через Керченский пролив, и выразили уверенность в том, что Путин поможет развить экономику на полуострове.

В видео снялись как обычные жители Крыма, так и казаки, и представители ополчений крымской самообороны. Кроме того, к жителям республики присоединилась и Наталья Поклонская, в прошлом занимавшая должность прокурора Крыма.

«Крым и Севастополь — за нашего Президента Владимира Владимировича Путина! Владимир Владимирович вернул нам Родину. Владимир Владимирович защищает и отстаивает нашу самобытность, наши традиции, нашу культуру, нашу веру, и мы это знаем!» — отметила она.

Напомним, 6 декабря действующий глава государства Владимир Путин объявил о том, что примет участие в выборах в 2018 году в качестве кандидата. В пятницу Совет Федерации официально назначил дату выборов президента России на 18 марта 2018 года.