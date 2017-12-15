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Политика
Крымчане и Поклонская поддержали кандидатуру Путина на пост президента РФ
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    Крымчане и Поклонская поддержали кандидатуру Путина на пост президента РФ

    16:00  15 Декабря 2017
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    Крымчане и Поклонская поддержали кандидатуру Путина на пост президента РФ

    Москва, 15 декабря. Жители Крыма и Севастополя надеются на победу действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента РФ в 2018 году. Об этом они рассказали в видеоролике, который накануне разместила в Сети депутат Госдумы Наталья Поклонская.

    «Для нас Владимир Владимирович – гарант стабильности», — сообщил один из героев ролика.

    «Других кандидатов и не видим», — поделился своим мнением другой.

    Также крымчане поблагодарили Владимира Путина за сохранение мира в республике, отметили, что очень ждут завершения строительства моста через Керченский пролив, и выразили уверенность в том, что Путин поможет развить экономику на полуострове.

    В видео снялись как обычные жители Крыма, так и казаки, и представители ополчений крымской самообороны. Кроме того, к жителям республики присоединилась и Наталья Поклонская, в прошлом занимавшая должность прокурора Крыма.

    «Крым и Севастополь — за нашего Президента Владимира Владимировича Путина! Владимир Владимирович вернул нам Родину. Владимир Владимирович защищает и отстаивает нашу самобытность, наши традиции, нашу культуру, нашу веру, и мы это знаем!» — отметила она.

    Напомним, 6 декабря действующий глава государства Владимир Путин объявил о том, что примет участие в выборах в 2018 году в качестве кандидата. В пятницу Совет Федерации официально назначил дату выборов президента России на 18 марта 2018 года.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #поклонская #крым #выборы-2018
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