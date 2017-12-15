В «Альфа-Банке» отреагировали на жалобы клиентов о неработающих карточках

Москва, 15 декабря. Клиенты «Альфа-Банка» пожаловались на невозможность оплачивать покупки и услуги по своим картам. Кроме того, по их словам, возникли проблемы и с банкоматами.

Представители финансовой организации прокомментировали появившуюся информацию, заявив, что всему виной стал небольшой технический сбой.

По словам источника ФАН, неполадки продлились всего 10 минут. «Уже восстановили все. С 12.25 сбоев нет», — подчеркнул он.

Ранее сбой произошел и в работе Сбербанка. В результате ряд клиентов заявил об исчезновении со своих счетов разных сумм

Глава Сбербанка Герман Греф объяснил возникшие проблемы сменой программного обеспечения.