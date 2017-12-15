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В «Альфа-Банке» отреагировали на жалобы клиентов о неработающих карточках
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    В «Альфа-Банке» отреагировали на жалобы клиентов о неработающих карточках

    13:43  15 Декабря 2017  /обновлено: 13:43  15 Декабря 2017
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    В «Альфа-Банке» отреагировали на жалобы клиентов о неработающих карточках

    Москва, 15 декабря. Клиенты «Альфа-Банка» пожаловались на невозможность оплачивать покупки и услуги по своим картам. Кроме того, по их словам, возникли проблемы и с банкоматами.

    Представители финансовой организации прокомментировали появившуюся информацию, заявив, что всему виной стал небольшой технический сбой.

    По словам источника ФАН, неполадки продлились всего 10 минут. «Уже восстановили все. С 12.25 сбоев нет», — подчеркнул он.

    Ранее сбой произошел и в работе Сбербанка. В результате ряд клиентов заявил об исчезновении со своих счетов разных сумм

    Глава Сбербанка Герман Греф объяснил возникшие проблемы сменой программного обеспечения.

    Автор: Алексей Громов
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    #сбой #альфа-банк
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