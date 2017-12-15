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#Соцсети
Сегодня в Сети: #ПутинБабай, приговор Улюкаеву, Дед Мороз и пенсия
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    Сегодня в Сети: #ПутинБабай, приговор Улюкаеву, Дед Мороз и пенсия

    14:14  15 Декабря 2017  /обновлено: 14:14  15 Декабря 2017
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    Сегодня в Сети: Путин бабай, приговор Улюкаеву и любопытные заявления Деда Мороза

    Сегодня в Интернете, 15 декабря. Пользователи обсуждают пресс-конференцию Владимира Путина, приговор бывшему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву и заявления главного новогоднего волшебника страны, которые он сделал на встрече с журналистами в Великом Устюге.

    «Замены Путину и правда нет»

    Вчерашнее выступление президента Владимира Путина в соцсетях разлетелось на цитаты. Некоторые из них претендуют на то, чтобы стать новыми интернет-мемами.

    Например, многим понравилась фразы «Интересные вы ребята» и «Нормальные люди, нет?», которые президент произнес, отвечая на вопрос американской журналистки о сотрудничестве с США по поводу ядерной угрозы КНДР.

    А в самом начале своей большой пресс-конференции президент обратил внимание на плакат с надписью «Путин бабай», который принесла журналистка из Татарстана. При этом он сперва неправильно понял содержание плаката.

    «Вот я там видел плакат в зале — Путин бай-бай», — отметил глава государства. Но татарская журналистка ему объяснила, что на плакате написано «Путин бабай», потому что на татарском языке это значит «дедушка Путин». Мол, именно так президента и называют. И с легкой руки жительницы Татарстана хештег #ПутинБабай вошел в топ-10 самых актуальных тем русскоязычного твиттера 14 и 15 декабря.

    А еще ответы президента и то, как он держал себя, отвечая на провокации некоторых журналистов, привели людей к мысли, что достойных конкурентов у Владимира Путина пока нет. «О какой конкуренции может идти речь, если ни Навальный, ни Собчак не имеют никакой адекватной президентской программы, кроме митингов и плакатов «против всех»», — пишет пользователь твиттера под ником «просто деккер».

    Приговор Улюкаеву

    В пятницу Замоскворецкий суд Москвы признал экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева виновным в получении взятки в особо крупном размере.

    Обвинение запрашивало для него 10 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей. Оглашение приговора длилось несколько часов, а пользователей соцсетей в это время больше всего интересовало, дадут ли Улюкаеву реальный срок. «Мой прогноз — условный срок и большой штраф», — написал в твиттере Илья Ремесло.

    «Улюкают Улюкаева или нет», — написал пользователь твиттера под ником «Кот Бегемот».

    А пока главная интрига держалась, кое-кто вспоминал о былых «заслугах» экс-министра. Например, Семенов Сергей вспомнил о прогнозах, которое делало возглавляемое Улюкаевым ведомство.

    В результате Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, что для многих было весьма неожиданно.

    Дед Мороз остался без пенсии

    Главный новогодний волшебник России вслед за президентом Владимиром Путиным провел большую пресс-конференцию, на которой сделал несколько любопытных заявлений, растиражированных пользователями соцсетей. Так, Дед Мороз заявил, что отказался от пенсии, хотя Пенсионный фонд России пытался вручить ему пенсионное удостоверение.

    Также Дед Мороз заявил, что приготовил новогодний подарок для Владимира Путина.

    Пользователи, следящие за новостными лентами, отметили забавное совпадение. «Хороший Дед Мороз и подарки интересные», — написал в твиттере Eliseev.

    А еще Дед Мороз сравнил себя с Санта-Клаусом. Вернее, он сказал, что не видит в заокеанском коллеге конкурента.

    Автор: Марина Степанова
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    #путин #россия #улюкаев #дед мороз #пресс-конференция #соцсети
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