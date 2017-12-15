Сегодня в Сети: #ПутинБабай, приговор Улюкаеву, Дед Мороз и пенсия

Сегодня в Интернете, 15 декабря. Пользователи обсуждают пресс-конференцию Владимира Путина, приговор бывшему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву и заявления главного новогоднего волшебника страны, которые он сделал на встрече с журналистами в Великом Устюге.

«Замены Путину и правда нет»

Вчерашнее выступление президента Владимира Путина в соцсетях разлетелось на цитаты. Некоторые из них претендуют на то, чтобы стать новыми интернет-мемами.

Например, многим понравилась фразы «Интересные вы ребята» и «Нормальные люди, нет?», которые президент произнес, отвечая на вопрос американской журналистки о сотрудничестве с США по поводу ядерной угрозы КНДР.

Путин о просьбе США повлиять на КНДР: Интересные вы ребята! Вы поставили нас в один ряд с Ираном и КНДР, а теперь просите решать проблему Кореи? Вы вообще нормальные люди?! pic.twitter.com/flknTnYgFe — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 декабря 2017 г.

#РИА_Видео

"Вы вообще нормальные люди, нет?": позиция США по КНДР вызвала недоумение у Путина. Президент напомнил, что Россия не признает Северную Корею как ядерную державу https://t.co/cJLdM13ZYy pic.twitter.com/HZ369Qmcdn — РИА Новости (@rianru) 14 декабря 2017 г.

А в самом начале своей большой пресс-конференции президент обратил внимание на плакат с надписью «Путин бабай», который принесла журналистка из Татарстана. При этом он сперва неправильно понял содержание плаката.

«Вот я там видел плакат в зале — Путин бай-бай», — отметил глава государства. Но татарская журналистка ему объяснила, что на плакате написано «Путин бабай», потому что на татарском языке это значит «дедушка Путин». Мол, именно так президента и называют. И с легкой руки жительницы Татарстана хештег #ПутинБабай вошел в топ-10 самых актуальных тем русскоязычного твиттера 14 и 15 декабря.

А еще ответы президента и то, как он держал себя, отвечая на провокации некоторых журналистов, привели людей к мысли, что достойных конкурентов у Владимира Путина пока нет. «О какой конкуренции может идти речь, если ни Навальный, ни Собчак не имеют никакой адекватной президентской программы, кроме митингов и плакатов «против всех»», — пишет пользователь твиттера под ником «просто деккер».

если честно, то смотрю я пресс-конференцию и понимаю, что замены то Путину и правды нет

о какой конкуренции может идти речь, если ни Навальный, ни Собчак не имеют никакой адекватной президентской программы, кроме митингов и плакатов «против всех»#прессконференция #путин — просто деккер (@dekker_kris) 14 декабря 2017 г.

Путин в ответ на вопрос Собчак: "Оппозиция должна выйти с ясной понятной программой позитивных действий. Вот вы идете "против всех". А что вы предлагаете?"



Браво, Владимир Владимирович! #ПрессКонференция #ПутинБабай — Командир Полка (@kompolk) 14 декабря 2017 г.

Приговор Улюкаеву

В пятницу Замоскворецкий суд Москвы признал экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Суд признал Алексея Улюкаева виновным в получении взятки от Игоря Сечина. pic.twitter.com/o40cvqNctT — Гурьянов Сергей (@Segozavr) 15 декабря 2017 г.

Обвинение запрашивало для него 10 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей. Оглашение приговора длилось несколько часов, а пользователей соцсетей в это время больше всего интересовало, дадут ли Улюкаеву реальный срок. «Мой прогноз — условный срок и большой штраф», — написал в твиттере Илья Ремесло.

Сегодня огласят приговор по делу Улюкаева.

Мой прогноз, основанный на некотором инсайде - условный срок (5-7 лет) и (или) большой штраф в районе где-то 500 млн - 1 млрд.

А вы как считаете? — Илья Ремесло (@iremeslo) 15 декабря 2017 г.

«Улюкают Улюкаева или нет», — написал пользователь твиттера под ником «Кот Бегемот».

улюкают улюкаева или нет... — Кот Бегемот (@AndreyAlenkuts) 15 декабря 2017 г.

А пока главная интрига держалась, кое-кто вспоминал о былых «заслугах» экс-министра. Например, Семенов Сергей вспомнил о прогнозах, которое делало возглавляемое Улюкаевым ведомство.

А вы заметили, что как только убрали тов. Улюкаева, резко прекратились прогнозы не прогнозы по прогнозам макро микро нано пенто дека экономики? Скучно... раньше зайдешь - доллар будет сотка, зуб даю! А вечером уже опа, а доллар будет две сотки! И так каждый день) — Семенов Сергей (@fess_laeda) 15 декабря 2017 г.

В результате Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, что для многих было весьма неожиданно.

Ничего себе. 8 лет строгого режима Улюкаеву. Жёстко! — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 15 декабря 2017 г.

Дед Мороз остался без пенсии

Главный новогодний волшебник России вслед за президентом Владимиром Путиным провел большую пресс-конференцию, на которой сделал несколько любопытных заявлений, растиражированных пользователями соцсетей. Так, Дед Мороз заявил, что отказался от пенсии, хотя Пенсионный фонд России пытался вручить ему пенсионное удостоверение.

Дед Мороз отказался от пенсии по старости: По его словам, представители ПФР пытались вручить ему пенсионное удостоверение — Обо всем на свете (@obo_vsemnasvete) 15 декабря 2017 г.

Также Дед Мороз заявил, что приготовил новогодний подарок для Владимира Путина.

Дед Мороз рассказал, что подготовил подарок Путину — Evelyn Bryant (@EvelynBryant16) 15 декабря 2017 г.

Пользователи, следящие за новостными лентами, отметили забавное совпадение. «Хороший Дед Мороз и подарки интересные», — написал в твиттере Eliseev.

Хороший Дед Мороз и подарки интересные! pic.twitter.com/LLBWihy2mF — Eliseev (@Ringsvind) 15 декабря 2017 г.

А еще Дед Мороз сравнил себя с Санта-Клаусом. Вернее, он сказал, что не видит в заокеанском коллеге конкурента.