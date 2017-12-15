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Астероид Фаэтон стремительно приближается к Земле: стоит ли ждать «конца света»
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    Астероид Фаэтон стремительно приближается к Земле: стоит ли ждать «конца света»

    14:02  15 Декабря 2017
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    Астероид Фаэтон стремительно приближается к Земле: стоит ли ждать «конца света»

    В середине декабря нашу планету ожидает интересная космическая встреча. К Земле стремительно приближается астероид Фаэтон, который посещает окрестности нашей планеты не чаще, чем раз в десятилетие (а иногда и реже).

    В случае столкновения с Землей астероид мог бы наделать немало бед, вплоть до глобальной катастрофы (см. знаменитые голливудские фильмы «Столкновение с бездной» и «Армагеддон»). Впрочем, астрономия наука точная, а она говорит, что на этот раз все обойдется, а «конец света» откладывается еще на несколько десятилетий.

    Когда астероид Фаэтон максимально приблизится к Земле

    Это произойдет в субботу, 16 декабря 2017 года. При этом вместе с Фаэтоном к Земле приближается и его «свита», а точнее — предполагаемые осколки — метеорный поток Геминиды, максимум которого пришелся в этом году на 13-14 декабря.

    Астероид Фаэтон максимально приблизится к Земле 16 декабря

    Насколько велик астероид Фаэтон

    По космическим меркам это небесное тело невелико — всего около пяти километров в диаметре. Астрономы считают, что раньше Фаэтон был крупнее, но затем частично разрушился из-за того, что в силу особенностей своей орбиты (она необычно вытянута) он время от времени слишком близко приближается к Солнцу.

    Как близко Фаэтон приблизится к Земле

    Фаэтон во время максимального сближения с Землей будет находиться от нас примерно в десяти миллионах километров. Хотя по космическим меркам это, как говорится, рукой подать, но для того, чтобы Земля притянула астероид, все-таки далековато. Так что на этот раз падения небесного тела нам на голову можно не опасаться.

    Но если бы Фаэтон все-таки упал, Земле грозил бы вполне реальный «конец света» — возможно, даже смещение оси нашей планеты, что повлекло бы за собой глобальные катаклизмы, чреватые исчезновением жизни в ее нынешнем виде.

    Впрочем, предыдущие визиты Фаэтона окончились вполне благополучно, так что можно надеяться, что и на этот раз все обойдется тихо-мирно.

    Визиты Фаэтона к Земле в XXI веке

    Фаэтон уже посещал нашу планету в декабре 2007 года, тогда он пролетел мимо нас на расстоянии 18,1 млн км.

    Очередной визит — нынешний, он, напомним, состоится в субботу, 16 декабря 2017 года.

    Все остальные визиты небесного тела также будут приходиться на середину декабря — это произойдет в 2050, 2060 и в 2093 годах.

    Последняя встреча будет самой «тесной» — 14 декабря 2093 года Фаэтон приблизится к Земле на расстояние всего около трех миллионах километров. Так что на исходе первого столетия XXI века землянам предстоит поволноваться, уж слишком близко к нам приблизится это небесное тело.

    Как можно увидеть Фаэтон на небе

    Увы, невооруженным глазом это небесное тело не увидеть, да и в обычный телескоп затруднительно. Кстати, открыли этот астероид только в 1983 году. Фаэтон стал первым астероидом, открытым при анализе фотографии, сделанной с борта космического корабля — инфракрасного орбитального спутника-обсерватории IRAS (совместный проект американцев и европейцев).

    via GIPHY

    Что еще известно о Фаэтоне

    Малая планета (3200) Фаэтон (Phaethon) — это околоземный астероид из группы аполлонов (небесных тел, орбиты которых пересекают орбиту Земли с внешней стороны).

    Фаэтон отличается от своих «собратьев» сильно вытянутой орбитой. Из-за этого он, вращаясь вокруг Солнца, пересекает орбиты всех четырех планет земной группы — Меркурия, Венеры, Земли и Марса.

    Свое название Фаэтон получил из-за того, что из-за особенностей своей орбиты он время от времени слишком близко приближается к Солнцу. Согласно греческой мифологии, Фаэтон был сыном Гелиоса — бога Солнца.

    Как-то раз Гелиос пообещал исполнить любое желание своего сына, и Фаэтон опрометчиво попросил отца разрешить ему управлять солнечной колесницей. Увы, это желание оказалось для Фаэтона смертельным, юноша не справился с огненными конями и сгорел.

    Возмогло, часть астероида Фаэтона также пострадала из-за слишком сильного сближения с Солнцем, что привело к уменьшению размеров этого небесного тела.

    Автор: Алексей Громов
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