Астероид Фаэтон стремительно приближается к Земле: стоит ли ждать «конца света»

В середине декабря нашу планету ожидает интересная космическая встреча. К Земле стремительно приближается астероид Фаэтон, который посещает окрестности нашей планеты не чаще, чем раз в десятилетие (а иногда и реже).

В случае столкновения с Землей астероид мог бы наделать немало бед, вплоть до глобальной катастрофы (см. знаменитые голливудские фильмы «Столкновение с бездной» и «Армагеддон»). Впрочем, астрономия наука точная, а она говорит, что на этот раз все обойдется, а «конец света» откладывается еще на несколько десятилетий.

Когда астероид Фаэтон максимально приблизится к Земле

Это произойдет в субботу, 16 декабря 2017 года. При этом вместе с Фаэтоном к Земле приближается и его «свита», а точнее — предполагаемые осколки — метеорный поток Геминиды, максимум которого пришелся в этом году на 13-14 декабря.

Насколько велик астероид Фаэтон

По космическим меркам это небесное тело невелико — всего около пяти километров в диаметре. Астрономы считают, что раньше Фаэтон был крупнее, но затем частично разрушился из-за того, что в силу особенностей своей орбиты (она необычно вытянута) он время от времени слишком близко приближается к Солнцу.

Как близко Фаэтон приблизится к Земле

Фаэтон во время максимального сближения с Землей будет находиться от нас примерно в десяти миллионах километров. Хотя по космическим меркам это, как говорится, рукой подать, но для того, чтобы Земля притянула астероид, все-таки далековато. Так что на этот раз падения небесного тела нам на голову можно не опасаться.

Но если бы Фаэтон все-таки упал, Земле грозил бы вполне реальный «конец света» — возможно, даже смещение оси нашей планеты, что повлекло бы за собой глобальные катаклизмы, чреватые исчезновением жизни в ее нынешнем виде.

Впрочем, предыдущие визиты Фаэтона окончились вполне благополучно, так что можно надеяться, что и на этот раз все обойдется тихо-мирно.

Визиты Фаэтона к Земле в XXI веке

Фаэтон уже посещал нашу планету в декабре 2007 года, тогда он пролетел мимо нас на расстоянии 18,1 млн км.

Очередной визит — нынешний, он, напомним, состоится в субботу, 16 декабря 2017 года.

Все остальные визиты небесного тела также будут приходиться на середину декабря — это произойдет в 2050, 2060 и в 2093 годах.

Последняя встреча будет самой «тесной» — 14 декабря 2093 года Фаэтон приблизится к Земле на расстояние всего около трех миллионах километров. Так что на исходе первого столетия XXI века землянам предстоит поволноваться, уж слишком близко к нам приблизится это небесное тело.

Как можно увидеть Фаэтон на небе

Увы, невооруженным глазом это небесное тело не увидеть, да и в обычный телескоп затруднительно. Кстати, открыли этот астероид только в 1983 году. Фаэтон стал первым астероидом, открытым при анализе фотографии, сделанной с борта космического корабля — инфракрасного орбитального спутника-обсерватории IRAS (совместный проект американцев и европейцев).

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Что еще известно о Фаэтоне

Малая планета (3200) Фаэтон (Phaethon) — это околоземный астероид из группы аполлонов (небесных тел, орбиты которых пересекают орбиту Земли с внешней стороны).

Фаэтон отличается от своих «собратьев» сильно вытянутой орбитой. Из-за этого он, вращаясь вокруг Солнца, пересекает орбиты всех четырех планет земной группы — Меркурия, Венеры, Земли и Марса.

Свое название Фаэтон получил из-за того, что из-за особенностей своей орбиты он время от времени слишком близко приближается к Солнцу. Согласно греческой мифологии, Фаэтон был сыном Гелиоса — бога Солнца.

Как-то раз Гелиос пообещал исполнить любое желание своего сына, и Фаэтон опрометчиво попросил отца разрешить ему управлять солнечной колесницей. Увы, это желание оказалось для Фаэтона смертельным, юноша не справился с огненными конями и сгорел.

Возмогло, часть астероида Фаэтона также пострадала из-за слишком сильного сближения с Солнцем, что привело к уменьшению размеров этого небесного тела.