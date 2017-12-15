Эксперт прокомментировал короткую встречу Су-25 и F-22 в небе над Сирией

Москва, 15 декабря. Неосмотрительные маневры американского истребителя F-22 и его сближение с Су-25 ВКС РФ в небе над Сирией свидетельствуют о том, что пилоты США склонны к «необдуманным рискам», а Вашингтон придерживается стратегии «демонстрации мускулов в не совсем чистоплотной политической игре».

Таким мнение в интервью РИА Новости поделился военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он добавил, что происшествие могло спровоцировать настоящий военно-воздушный инцидент. Эксперт отметил, что любые попытки вмешательства в полеты российских самолетов при выполнении боевых задач в Сирии идут вразрез с нормами международного права. Таким странным образом Вашингтон, по-видимому, реагирует на победы России над запрещенной в России террористической организацией ИГ1, считает Коротченко.

Он напомнил, что на авиабазе «Хмеймим» по-прежнему остается мобильная и боеспособная группировка ВКС РФ. Она покидать территорию ближневосточного государства пока не намерена.

«Остающихся на авиабазе «Хмеймим» средств достаточно, как для того, чтобы пресекать какие-то вылазки сохранившихся террористических групп, так и для того, чтобы США понимали свое место», — заявил Коротченко.

Напомним, ранее стало известно, что 13 декабря в воздушном пространстве Сирии истребитель ВВС США допустил сближение с российским Су-25, а также выпустил тепловые ловушки, которые могли создать помехи самолету ВКС РФ.

В Минобороны РФ, комментируя ситуацию, отметили, что инцидент завершился после появлением в небе Су-35С ВКС РФ, после чего F-22 поспешно ретировался.

1 Организация запрещена на территории РФ.