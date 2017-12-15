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Россия
Радиотехнические войска ВКС РФ отмечают 66 лет со дня основания
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    Радиотехнические войска ВКС РФ отмечают 66 лет со дня основания

    13:39  15 Декабря 2017  /обновлено: 13:39  15 Декабря 2017
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    Радиотехнические войска ВКС РФ отмечают 66 лет со дня основания

    Москва, 15 декабря. Сегодня Радиотехнические войска ВКС РФ отмечают 66-ю годовщину со дня своего основания, сообщает пресс-центр министерства обороны России. Днем основания радиолокационной службы считается 15 декабря 1951 года, когда радиотехнические войска были созданы на базе сил Войск воздушного наблюдения, оповещения и связи.

    В мирное время РТВ ВКС РФ несут дежурство по противовоздушной обороне России, отслеживая безопасность границ воздушного пространства Родины и выявляя потенциальных нарушителей.

    Радиотехнические войска ВКС РФ отмечают 66 лет со дня основания

    В настоящее время на вооружении радиотехнических войск стоят такие радиолокационные комплексы, как «Небо-М», «Противник», «Сопка-2», а также «Подлет-К1», «Подлет-М» и «Каста-2–2», способные обнаруживать приближающиеся цели на низких высотах. Общее количество военнослужащих в российских радиотехнических войсках — примерно шесть тысяч человек. Как отмечает Минобороны РФ, к 2020 году доля современных радарных комплексов в РТВ ВКС РФ должна достигнуть 70%.

    Радиотехнические войска ВКС РФ отмечают 66 лет со дня основания

    Автор: Валентин Меликов
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