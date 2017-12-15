Американским военным на Окинаве снова разрешили пить
Вашингтон, 15 декабря. Для американских военных, которые базируются на Окинаве, отметили «сухой закон».
Как передают американские СМИ, военнослужащим США, которые базируются на Окинаве, снова разрешили употреблять алкогольные напитки. Отмечается, что перед этим с военными была проведена разъяснительная работа.
В командовании вооруженных сил США в Японии выражают надежду, что теперь удастся избежать повторения трагических инцидентов, которые и стали причиной для запрета на употребление спиртного, передает «Инфореактор».
Напомним, в ноябре пьяный морской пехотинец сел за руль грузовика. На одной из улиц города Наха он врезался в автомобиль местного жителя. Он полученных травм при аварии японец скончался.
Накануне стало известно, что в России вводится новая предельно допустимая норма содержания алкоголя в организме водителей — 0,3 грамма на литр крови, передает Ura.Ru.