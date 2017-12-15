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«Трамп это заметил»: эксперт объяснил, почему Путин защищает президента США
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    «Трамп это заметил»: эксперт объяснил, почему Путин защищает президента США

    13:36  15 Декабря 2017  /обновлено: 13:36  15 Декабря 2017
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    «Трамп это заметил»: эксперт объяснил, почему Путин защищает президента США

    Во время телефонного разговора президентов Соединенных Штатов и Российской Федерации Дональда Трампа и Владимира Путина американский лидер поблагодарил своего российского коллегу за признание значительных экономических достижений США во время пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Президент Трамп поблагодарил президента Путина за признание высоких экономических показателей Америки во время его ежегодной пресс-конференции», — говорится в сообщении пресс-службы.

    «Трамп это заметил»: эксперт объяснил, почему Путин защищает президента США

    Заметим, о достижениях американской экономики Владимир Путин рассказал во время ответов на вопросы журналистов 14 декабря. «Мы объективно видим некоторые достаточно серьезные достижения даже за тот небольшой период времени, которое он (Трамп, — Прим. ФАН) работает. Посмотрите на рынки, как они выросли. Это говорит о доверии инвесторов к американской экономике», — заявил Владимир Путин.

    Большая сделка

    Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН подчеркнул: всему миру известно, что взаимоотношения между Россией и США находятся в ужасном состоянии. С чем же связан такой обмен любезностями между Трампом и Путиным? Это простой закон международной политики.

    «Дипломатия выстраивается одновременно на жестком размежевании и по тем точкам скрепления, которые выгодны двум сторонам. И Трампу, и Путину выгодно подчеркивать ответственность за конфликты других, конкурентных элитных групп. На той же пресс-конференции Владимир Путин очень язвительно отнесся к вопросу американской журналистки, которая олицетворяет медиасообщество и одновременно американских либералов-леваков, противостоящих Трампу. Кроме того, масла в огонь антироссийской истерии подливает сегодня и Конгресс. Путин защищает Трампа, потому что они ищут точки соприкосновения для совместного давления на глобальные элиты. Глобалисты пытаются сохранить определенный уровень глобального конфликта», — пояснил Игорь Рябов.

    «Трамп это заметил»: эксперт объяснил, почему Путин защищает президента США

    По словам эксперта, вся избирательная кампания Трампа строилась на антиглобализме. Путин именно это и отметил как успех новой администрации — возврат бизнеса в США с глобальных рынков.

    «Трамп это заметил. Вообще, похоже, Трамп очень внимательно ознакомился с отчетом о пресс-конференции российского президента. Это позитивный сигнал. Особенно накануне решений по острым международным проблемам: по Ближнему Востоку, КНДР и Украине. Будет ли заключена большая сделка между США и Россией? Думаю, какой-то вариант сделки уже произошел. Мы видим, как трезво начали относиться к режиму Порошенко в западных странах. Уже видят коррупцию в Киеве, выставляют какие-то адекватные требования за поддержку режима. И в том числе, очевидно, открыто защищают Саакашвили, не давая Порошенко остановить грузинского политика. Одновременно идет большая игра по Сирии. И это притом, что есть отдельные инциденты. В целом при посредничестве Турции США принимают точку зрения России по дальнейшим шагам вокруг Сирии», — резюмировал Игорь Рябов.

    Автор: Илья Муромский
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