Лавров рассказал, как США заставляют Афганистан избавиться от российского оружия

Москва, 15 декабря. США требуют от Афганистана снять с вооружения 50 тысяч автоматов Калашникова и заменить их на американские винтовки, сообщил в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, речь идет о российских автоматах, которые были переданы в дар силам безопасности Афганистана. При этом американская сторона не объясняет, с чем связано такое требование.

«Помимо вопросов о том, куда эти 50 тысяч автоматов денутся <…> возникает и другой — чем объясняется такое желание подорвать способность афганской армии пользоваться тем вооружением, к которому она привыкла, и навязать то, к которому еще надо привыкать», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Глава МИД РФ напомнил, что Москва помогает в вооружении афганской армии и сил безопасности в связи с угрозами наркопреступности и терроризма, с которыми сталкивается Кабул. Вашингтон ему, как отметил министр, в этом помочь не может.

Ранее ВВС Афганистана отказались от российских вертолетов в пользу техники НАТО. Как отмечали эксперты, такой шаг Кабула не способствует стабилизации обстановки в стране и вызывает серьезные вопросы.