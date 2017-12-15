Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Молодой житель Оренбуржья арестован за убийство семейной пары
Политика
Лавров рассказал, как США заставляют Афганистан избавиться от российского оружия
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лавров рассказал, как США заставляют Афганистан избавиться от российского оружия

    13:45  15 Декабря 2017  /обновлено: 13:45  15 Декабря 2017
    1242

    Лавров: США требуют от Афганистана снять с вооружения автоматы Калашникова

    Москва, 15 декабря. США требуют от Афганистана снять с вооружения 50 тысяч автоматов Калашникова и заменить их на американские винтовки, сообщил в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров.

    По его словам, речь идет о российских автоматах, которые были переданы в дар силам безопасности Афганистана. При этом американская сторона не объясняет, с чем связано такое требование.

    «Помимо вопросов о том, куда эти 50 тысяч автоматов денутся <…> возникает и другой — чем объясняется такое желание подорвать способность афганской армии пользоваться тем вооружением, к которому она привыкла, и навязать то, к которому еще надо привыкать», — приводит слова Лаврова ТАСС.

    Глава МИД РФ напомнил, что Москва помогает в вооружении афганской армии и сил безопасности в связи с угрозами наркопреступности и терроризма, с которыми сталкивается Кабул. Вашингтон ему, как отметил министр, в этом помочь не может.

    Ранее ВВС Афганистана отказались от российских вертолетов в пользу техники НАТО. Как отмечали эксперты, такой шаг Кабула не способствует стабилизации обстановки в стране и вызывает серьезные вопросы.   

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #афганистан #лавров #вооружение
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть