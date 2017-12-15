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Клинцевич рассказал, как Канада по поручению США поставляет Украине летальное оружие
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    Клинцевич рассказал, как Канада по поручению США поставляет Украине летальное оружие

    14:08  15 Декабря 2017  /обновлено: 14:09  15 Декабря 2017
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    Франц Клинцевич

    Противовоздушные радары, контрбатарейные радиолокационные системы и плавсредства для ВМС: такое оружие США планируют поставить на Украину в рамках военной помощи, сообщает украинское издание «Апостроф» со ссылкой на депутата Верховной рады от «Народного фронта» Дмитрия Тымчука.

    Все это — средства обеспечения и разведки, но США, через другие страны, накачивают ВСУ настоящим летальным оружием, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    Координатор так называемого «Информационного сопротивления» уверен, что указанное вооружение будет очень актуально для ВСУ, которые в свою очередь, должны быть готовы «к любой агрессии со стороны России». Кроме того Тымчук подчеркнул, что после возвращения Крыма в Россию на полуострове остались боевые корабли, а также суда обеспечения и катера. Именно поэтому «сейчас для страны крайне важна помощь для ВМС».

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    «С точки зрения формирования вооруженных сил, такие средства могли бы помощь Киеву. Но США показывают только то, что выглядит прилично. А то, что неприлично выглядит, они пытаются скрыть. Я имею в виду летальное оружие, а Тымчук сообщает о средствах обеспечения и разведки. Сегодня Канада, через своих инструкторов, занимается подготовкой личного состава армии Украины и поставляет Киеву настоящее летальное оружие. Делают они это по поручению США», — поясняет ситуацию сенатор.

    Член Совета Федерации подчеркивает, что российская сторона совсем не против того, что другие страны занимаются формированием и усилением своих вооруженных сил, однако если речь идет о планомерной подготовке к войне с народными республиками Донбасса и уничтожению мирного населения, на ситуацию нужно реагировать.

    «Киев готовится к войне: проводит пристрелку артиллерийских батарей и дивизионов, сосредотачивает и передвигает тяжелую технику, вооружает личный состав новым летальным оружием, обучает его при помощи иностранных инструкторов. Мы получаем информацию о подготовке к активным боевым действиям, в которые украинские власти попытаются втянуть и Россию, что само по себе сумасшествие. Хочется сразу сказать политикам Украины — это контрпродуктивно и опасно. Более того, такой подход ставит жирный крест на минских соглашениях», — продолжает Клинцевич.

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    Собеседник ФАН уверен, что Соединенные Штаты Америки уже давно занимаются передачей Киеву настоящего летального вооружения и сегодня «ищут все возможности для его легализации».

    «С учетом того, что Пентагон без разрешения сената может по 70 миллионов передавать другой стороне, сомневаться в поставках летального оружия не приходится. Вашингтон уже передал Киеву противотанковые ракетные комплексы, зенитные орудия, стрелковое вооружение — легкие карабины и тяжелые пулеметы, а также боевые машины. Все это уже есть», — заключил сенатор.

    Напомним, ранее Канада внесла Украину в список стран, которым разрешается продавать канадское летальное оружие. Соответствующая информация опубликована в официальном издании правительства Канады Canada Gazette. Решение вступило в силу 13 декабря 2017 года.

    Автор: Сергей Чемеков
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