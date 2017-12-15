Минюст попросили закрыть «Гринпис» в России

Архангельск, 15 декабря. Архангельский депутат направил в министерство юстиции запрос с просьбой проверить деятельность экологической организации. Александр Дятлов считает, что «Гринпис» имеет зарубежные источники финансирования своей деятельности, и ведомство должно включить данную организацию в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. А при обнаружении каких-либо законных оснований вообще запретить ее деятельность на территории России и ликвидировать имеющиеся в стране отделения.

К такому шагу депутата подтолкнула ситуация, которая уже несколько лет не может разрешиться в Архангельской области. Лесопромышленники и экологи не могут договориться о границах планируемого в регионе заказника «Верхнеюловский». Границы, которые предлагает «Гринпис», грозят оставить большое количество местных жителей без работы. Они, кстати, судя по проведенным опросам, выступают против создания заказника в принципе. В борьбе за сохранение лесов, считает Дятлов, экологи перешли на грязную игру и своими действиями могут нанести существенный вред лесозаготовительным предприятиям, на которых во многом держится экономика области.

«Несомненно, заслуживающая уважения деятельность «Гринпис» с регулярной частотой сопровождается официальными резкими публичными неоднозначными заявлениями, которые, если будут претворены в жизнь, приведут к уменьшению объемов лесозаготовки в Архангельской области, в том числе в экономически важных и доступных лесах, и фактически затруднят экспорт лесопродукции, произведенной из древесины, заготовленной на территории Архангельской области, на экологически чувствительные рынки, — говорит он. — Все это кардинальным образом повлияет на экономику региона и уровень жизни населения Архангельской области».

Экологическая организация призвала полностью исключить заготовку древесины на территориях малонарушенных лесов Архангельской области, что по понятным причинам не устраивает промышленников и местных жителей. Кроме того, «Гринпис» открыто работает над лишением сертификатов лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий региона, что исключит возможность поставок продукции на зарубежные экологически чувствительные рынки.

Ранее уже неоднократно появлялась информация о не совсем корректных, а иногда и противозаконных действиях сотрудников «Гринпис». Так, в августе 2012 экологи проникли на нефтяную платформу Приразломная и провели там акцию. Тогда их задержали и отпустили пограничники. Но в сентябре очередное проникновение на платформу закончилось задержанием, уголовным делом и судом. СК России квалифицировал действия активистов «Гринпис» как «хулиганство».